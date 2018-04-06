Выходные в Нижнем Новгороде. История созвездий, виолончели и Пасхальные гуляния

6 апреля, пятница

Лекция «Созвездия: как они появлялись?»

Ясной безлунной ночью небо усыпано мириадами звёзд. Ещё в древности, чтобы лучше запомнить их расположение, люди объединяли наиболее яркие и заметные группы звёзд в созвездия и давали причудливым фигурам имена мифических героев и животных, персонажей легенд и сказаний… В программе «Созвездия: как они появлялись?», которая пройдёт в рамках цикла «Астрономический ликбез», вы узнаете о том, как небо «заполнялось» созвездиями, с чем связано их появление, какие из них появились раньше, а какие — позже. Кроме того, при условии ясной погоды в 19:45 на смотровой площадке пройдут наблюдения небесных объектов в телескопы. (12+)

Где: Нижегородский планетарий им. Гречко, ул. Революционная, 20. Во сколько: 19:00. Цена: 150 руб.

Концерт иностранных студентов консерватории

В пятницу вечером в нижегородской консерватории пройдут два открытых концерта. Первый продемонстрирует таланты иностранных студентов, которые учатся на различных отделениях вуза. Они будут играть на виолончели, духовых инструментах, фортепиано, а также исполнят вокальные партии. Их поддержат концертмейстеры — лауреаты международных и Всероссийских конкурсов. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; большой зал. Во сколько: 18:30.

Цена: вход свободный

Концерт Cello&Basso

Чуть позднее в другом зале начнётся праздник виолончельной музыки. В программе прозвучат сочинения русской и зарубежной классики в исполнении студентов консерватории в сопровождении партии фортепиано. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Таймсквер

Таймсквер — вероятно, одна из немногих по-настоящему профессиональных молодых команд на отечественной рок-сцене, отличающаяся ярким, эклектичным студийным звуком, взрывными, бескомпромиссными живыми выступлениями и неподражаемым вокалом фронтмэна. Группа является победителями конкурсов Metro On Stage, РОК-Иммунитет, Монстры Звука. Вокалист группы — Кирилл Бабиев выступал в телепроекте «Голос», заняв достойное место в команде Лепса. (12+)

Где: клуб SIN CITY, пр. Гагарина, 29А. Во сколько: 20:00.

Цена: 590–1600 руб.

7 апреля, суббота

Мастер-класс «Кукла-веснянка»

Мамам и дочкам будет интересно посетить рукодельный мастер-класс по народной текстильной игрушке «Кукла-веснянка». Мастер Наталья Николаевна Чинаева научит вас, как своими руками изготовить оберег на сохранение молодости и красоты и закликание весны. Все материалы для куколки будут предоставлены. А после мастер-класса можно будет посмотреть выставку игрушек ручной работы «Страна Кукляндия». (6+)

Где: Музейно-выставочный центр «Микула», ул. 50 лет Победы, 25. Во сколько: 12:00.

Цена: 175 руб. — детский билет, 200 руб. — взрослый. Необходима предварительная запись.

Музыкально-поэтическая программа «Нестрашно»

НЕСТРАШНО — двухчасовая поэтическая история Крис Аивер ( Москва ) и Сопрано ( Санкт-Петербург ) в сопровождении гипнотического эмбиента Degraded Lands. «Монстры, живущие внутри нас, не боятся электрического света. Прогнать их — значит спуститься в самую глубину сердца, чтобы зажечь настоящий свет именно там. Приходите. Вместе нестрашно». Проза и стихи, музыка и свет, зеркала и дым. Страх — и победа над страхом. (12+)

Где: Кинофактура, ул. Варварская, 32; старый Нижполиграф, 2 этаж. Во сколько: 19:00.

Цена: 200 руб. до дня концерта / 300 руб. в день концерта.

Открытый урок актёрского мастерства

Теоретически, за 2 часа невозможно освоить основы актёрского мастерства, а вот понять, что это и как оно помогает в повседневной жизни — это реально. На открытом уроке будут тренинги-упражнения на внутреннюю пластику, внимание, воображение — это инструменты, которые есть у каждого из нас, и ими можно научиться пользоваться. (16+)

Где: Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; 2 этаж. Во сколько: 13:00–15:00.

Цена: вход свободный, необходима предварительная запись.

Выставка «Aljoscha x Futuro»

Первый международный проект, один художник, одна уникальная авторская инсталляция — и осталось всего два дня, чтобы вживую увидеть невероятной красоты экспозицию. Aljoscha (рус. Алёша, укр. Альоша) — псевдоним украинского художника, работающего в жанре пространственной инсталляции. Он помещал свои объекты в церкви Святого Петра ( Дортмунд Германия ) и Sala Sants Rita ( Рим Италия ), в парке Бенрат ( Дюссельдорф , Германия) и в арт-пространстве Дорнбира, Австрия . Вас обязательно поразит созданный им контраст между статичным интерьером выставочного пространства и динамичным обликом «оживших» синтетических материалов. (6+)

Где: Галерея Futuro, ул. Рождественская, 6; 2 этаж. Во сколько: 12:00–20:00.

Цена: 200 руб взрослый, школьникам и пенсионерам — бесплатно.

9 апреля, воскресенье

Городские пасхальные гуляния:

Сормовский парк (б-р Юбилейный, 34)

С 12:00 вас ожидает яркая праздничная программа, призы и подарки от наших партнёров, весёлые конкурсы и шумные игры! Главное событие Праздника — угощение огромным куличом от компании «Сормовский хлеб»! Кулич весом более 200 кг сможет попробовать каждый гость! (0+)

Автозаводский парк (пр. Молодежный, 33а)

С 14:00 до 16:00 на сцене парка выступят вокальные и хореографические коллективы, а откроет праздник, уже традиционно, поздравлениями и песнями, Олег Серняев — протоиерей Нижегородской Митрополии. Все гости праздника смогут принять участие в весёлых конкурсах и викторинах, а также в создании картины «Яйцо». Дети и взрослые познакомятся с традиционной пасхальной игрой — катанием яиц. (0+)

Парк «Швейцария» (пр. Гагарина, ост. Медицинская)

В 12:00 стартуют народные гуляния: пройдёт концерт с участим хореографических коллективов города, будет организована большая праздничная ярмарка. Также для гостей праздника запланированы более 10 увлекательных мастер-классов, семейный турнир по катанию яиц и районный конкурс «Украсим пасхальное дерево вместе!» (0+)

Фритур «Большая Покровская»

Опытный гид постарается поближе познакомить вас с историей каждого дома на центральной улице города, с учебными заведениями, которые были на улице до революции и есть сейчас, со зданием Государственного банка — «замка Российской империи». Расскажет историю семьи Свердловых, тем более, что имя одного из братьев — Якова, носила наша главная улица в советский период. Вы обязательно заглянете в интересные подворотни. Экскурсоводу есть что вам рассказать! (6+)

Где: встреча у памятника городовому на пл. Минина и Пожарского. Во сколько: 15:00.

Цена: после экскурсии по усмотрению участника. Необходима предварительная запись.

Спектакль «По Щучьему веленью»

Семьям с детьми можно посетить интерактивный спектакль Театра «Зазеркалье» — русскую народную сказку «По Щучьему велению» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Как-то пошёл лентяй Емеля на речку и выловил из проруби говорящую щуку. А та в обмен на свободу пообещала исполнять любые его желания. Отпустил Емеля щуку, сделав доброе дело, и она в долгу не осталась… Ведь, как говорится: «За добро добром платят». (0+)

Где: Нижегородский планетарий им. Гречко, ул. Революционная, 20; малый зал «Планета». Во сколько: 10:00.

Цена: 250 руб.

Good Foot Battle

Настоящий праздник для любителей современной танцевальной культуры пройдёт в Нижнем Новгороде. Лучшие танцоры в различных направлениях поборются в поединках за звание наикрутейшего и параллельно раскачают всё вокруг. Приходите посмотреть на их мастерство!

12:00 Отбор Брейк-данс Профи13:00 Топ 16 Брейк-Данс13:50 Топ 16 Дансхолл14:40 Топ 16 Электро15:30 Топ 16 Джаз-Фанк16:20 Топ 16 Хаус17:10 Топ 16 Хип-Хоп18:00 Отбор Паппинг18:30 Топ 8 Паппинг18:50 Топ 16 Вог Перформанс19:40 Топ 8 МИКС-СТАЙЛ среди победителей

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Где: ТРК НЕБО, ул. Б. Покровская, 82; 1 этаж Во сколько: 12:00–20:30. Цена: зрителям вход свободный.

14 апреля в 11.00 стартует бесплатный городской семейный автофестиваль «Нижегородец»

Впервые в Нижнем Новгороде в большом шоу-руме состоится городской семейный автомобильный фестиваль! СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ: известный автоблогер Елена Лисовская «Лиса рулит» и участники шоу «Голос» — музыкальная группа «Против правил». В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ: — Ветер Фанга Студия Этнических Барабанов (музыканты исполнят ритмичные композиции не на этнических барабанах, а на автомобильных запчастях); — выставка ретро-автомобилей, автоэкзотика; — мастер-классы по созданию автомобильных аксессуаров; — дизайн-маркет с автомобильными аксессуарами; — паркур-шоу; — лазерное шоу; — игровые локации с гонками на радиоуправляемых автомобилях; — виртуальная реальность; — оригинальные фотозоны; — конкурсная программа, розыгрыши призов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ: — Аниматоры — зона, где родители могут оставить своих детей под присмотром; — Face-art — красочные рисунки на лице; — Бассейн с шариками, аттракционы; — Гонки на беговелах с настоящими дипломами и медалями для маленьких гонщиков.

Автофестиваль — это большой праздник для всех, кто любит автомобили и родной город. Здесь для каждого члена семьи найдется развлечение по душе! Ждём вас по адресу: Н. Новгород, ул. Ошарская, 95.