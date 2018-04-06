Искали полгода: пропавший на Затулинке новосибирец нашёлся живым

Новосибирские волонтёры из поискового отряда «Маяк» сообщили о завершении поисков 25-летнего Артёма Кабанова , который пропал 28 сентября на Затулинке.

О том, что Кабанов нашёлся живым, волонтёры сообщили сегодня утром.

«Насколько нам известно, он сам явился в полицию. Что с ним было и где он был, мы не знаем. Можем только сказать, что он живой и с ним всё в порядке», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин

Поиски Артёма Кабанова начались в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что парень ушёл ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.