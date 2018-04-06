Ещё
Искали полгода: пропавший на Затулинке новосибирец нашёлся живым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Искали полгода: пропавший на Затулинке новосибирец нашёлся живым 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские волонтёры из поискового отряда «Маяк» сообщили о завершении поисков 25-летнего Артёма Кабанова, который пропал 28 сентября на Затулинке.
О том, что Кабанов нашёлся живым, волонтёры сообщили сегодня утром.
«Насколько нам известно, он сам явился в полицию. Что с ним было и где он был, мы не знаем. Можем только сказать, что он живой и с ним всё в порядке», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Поиски Артёма Кабанова начались в сентябре прошлого года. Тогда стало известно, что парень ушёл ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.
ngs.ru: последние новости
Прокололись на асфальте: прокуратура уличила в мошенничестве подрядчиков таможни В Новосибирске запустят ночные автобусы на Пасху Лёд тронулся: спасатели начали выгонять рыбаков с водохранилища
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара91
Генерал назвал итог возможной войны России и США508
США отказались дружить с РФ155
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова30
Американка ловко проучила хамку в магазине58
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение