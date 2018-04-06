Минстрой утвердил порядок ведения ЕГРЗ: комментарий эксперта 

Соответствующий приказ профильного ведомства зарегистрирован в Минюсте. Приказом Минстроя №115-пр от 22.02.2018 утвержден порядок ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления сведений содержащихся в нем документов. Документом установлено, что ведение реестра осуществляется в электронном виде с использованием информационной системы ЕГРЗ. Оператором информационной системы является подведомственное Минстрою ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». В реестр подлежат включению сведения и документы в электронной форме, предусмотренные пунктами 5 и 6 Правил ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ №878 от 24.07.2017 «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации…». Как ранее информировал портал ЕРЗ, Постановлением Правительства РФ №1630 от 25.12.2017 внесены изменения в Постановление Правительства РФ №878 от 24.07.2017 в части сроков: январь 2018 года заменен на июль 2018 года. По просьбе портала ЕРЗ документ комментирует президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве, генеральный директор ООО «Центрэкспертиза» Андрей АКИМОВ (на фото). «Данный документ входит в ряд подзаконных актов, обеспечивающих функционирование ЕГРЗ, ведение которого предусмотрено Градостроительным кодексом РФ, — пояснил специалист. — Его появление позволяет надеяться, что ЕГРЗ начнет работать в полном объеме в запланированный срок — с 1 июля 2018 года. Существенный недостаток утвержденного порядка — исключение возможности взаимодействия с ЕГРЗ органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих ведение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). В результате этого в ГИС ЕГРЗ и ИСОГД могут размещаться отличающиеся друг от друга документы на один и тот же объект. Например, проектная документация (ПД) в ЕГРЗ, которую вносит организация экспертизы, может отличаться от ПД в ИСОГД, которую вносит застройщик/технический заказчик. Кроме того, в ИСОГД субъектов РФ существуют требования к формированию ПД, отличные от требований, предъявляемых к ПД в экспертизе и, соответственно, к ЕГРЗ. Это приведет к затратам заказчика и проектных организаций по подготовке нескольких комплектов документации для передачи в различные ГИС и увеличит возможность дополнительных ошибок при подготовке избыточных вариантов электронных документов. Другим недостатком утвержденного порядка является отсутствие проверки загружаемых заключений экспертизы требованиям законодательству РФ, хотя бы в минимальном объеме. Имеется в виду соответствие состава разделов требованиям, установленным Правительством РФ, а также формальная возможность экспертной организации осуществлять экспертизу проектной документации объектов такого рода (например, выдача заключений на особо опасные или технически сложные объекты негосударственными экспертизами или экспертизами субъектов РФ). Наконец, пока неясно, каким образом в ЕГРЗ будут внесены заключения повторной экспертизы по объектам, проектная документация на которые подготовлена достаточно давно в бумажной форме, а организации, осуществившие ее подготовку, уже прекратили свое существование», — отметил эксперт.