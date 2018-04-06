Ещё
Минстрой утвердил порядок ведения ЕГРЗ: комментарий эксперта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой утвердил порядок ведения ЕГРЗ: комментарий эксперта 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Соответствующий приказ профильного ведомства зарегистрирован в Минюсте. Приказом Минстроя №115-пр от 22.02.2018 утвержден порядок ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и предоставления сведений содержащихся в нем документов. Документом установлено, что ведение реестра осуществляется в электронном виде с использованием информационной системы ЕГРЗ. Оператором информационной системы является подведомственное Минстрою ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». В реестр подлежат включению сведения и документы в электронной форме, предусмотренные пунктами 5 и 6 Правил ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ №878 от 24.07.2017 «О порядке формирования единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации…». Как ранее информировал портал ЕРЗ, Постановлением Правительства РФ №1630 от 25.12.2017 внесены изменения в Постановление Правительства РФ №878 от 24.07.2017 в части сроков: январь 2018 года заменен на июль 2018 года. По просьбе портала ЕРЗ документ комментирует президент Ассоциации экспертных организаций в строительстве, генеральный директор ООО «Центрэкспертиза» Андрей АКИМОВ (на фото). «Данный документ входит в ряд подзаконных актов, обеспечивающих функционирование ЕГРЗ, ведение которого предусмотрено Градостроительным кодексом РФ, — пояснил специалист. — Его появление позволяет надеяться, что ЕГРЗ начнет работать в полном объеме в запланированный срок — с 1 июля 2018 года. Существенный недостаток утвержденного порядка — исключение возможности взаимодействия с ЕГРЗ органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, осуществляющих ведение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). В результате этого в ГИС ЕГРЗ и ИСОГД могут размещаться отличающиеся друг от друга документы на один и тот же объект. Например, проектная документация (ПД) в ЕГРЗ, которую вносит организация экспертизы, может отличаться от ПД в ИСОГД, которую вносит застройщик/технический заказчик. Кроме того, в ИСОГД субъектов РФ существуют требования к формированию ПД, отличные от требований, предъявляемых к ПД в экспертизе и, соответственно, к ЕГРЗ. Это приведет к затратам заказчика и проектных организаций по подготовке нескольких комплектов документации для передачи в различные ГИС и увеличит возможность дополнительных ошибок при подготовке избыточных вариантов электронных документов. Другим недостатком утвержденного порядка является отсутствие проверки загружаемых заключений экспертизы требованиям законодательству РФ, хотя бы в минимальном объеме. Имеется в виду соответствие состава разделов требованиям, установленным Правительством РФ, а также формальная возможность экспертной организации осуществлять экспертизу проектной документации объектов такого рода (например, выдача заключений на особо опасные или технически сложные объекты негосударственными экспертизами или экспертизами субъектов РФ). Наконец, пока неясно, каким образом в ЕГРЗ будут внесены заключения повторной экспертизы по объектам, проектная документация на которые подготовлена достаточно давно в бумажной форме, а организации, осуществившие ее подготовку, уже прекратили свое существование», — отметил эксперт.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Предприниматели Башкортостана: Предложение о переносе кинотеатров и игровых зон на первые этажи ТРЦ некомпетентно Минстрой предлагает не размещать детские комнаты в ТРЦ выше второго этажа. Эксперты считают, что проблема не в этом Президент устранил управляющие компании из расчетов по ЖКУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара92
Генерал назвал итог возможной войны России и США509
США отказались дружить с РФ154
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова30
Американка ловко проучила хамку в магазине58
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение