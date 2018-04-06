Минстрой утвердил порядок ведения ЕГРЗ: комментарий эксперта 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Предприниматели Башкортостана: Предложение о переносе кинотеатров и игровых зон на первые этажи ТРЦ некомпетентно

Минстрой предлагает не размещать детские комнаты в ТРЦ выше второго этажа. Эксперты считают, что проблема не в этом