В Омске отозвали разрешение на реконструкцию кинотеатра «Первомайского»

Об этом сообщает «Новый Омск».

Компания «Кинопрокат Омск Плюс» подала иск на городскую администрацию. Организация пытается оспорить решение мэрии об отзыве разрешения на реконструкцию кинотеатра «Первомайского». Чиновники считают, что компания нарушила условия концессионного соглашения.

«В указанном разрешении, срок действия которого продлялся по заявлению заявителя, и, которое действовало до 22 октября 2017 года, были указаны параметры реконструируемого объекта, в том числе его общая площадь, строительный объем, количество этажей, площадь застройки. Они существенно отличаются от тех параметров, которые впоследствии были указаны в отмененном департаментом архитектуры разрешении на реконструкцию от 5 октября 2017 года», — заявила заместитель директора департамента имущественных отношений омской мэрии Татьяна Будылина

Напомним, в начале 2018 года завершилась реконструкция здания кинотеатра «Первомайский». Однако ввести в эксплуатацию обновлённый кинотеатр так и не удалось.