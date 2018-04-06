Ещё
Погибшего капитана сухогруза «Герои Арсенала» будут судить за трагедию в Керченском проливе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погибшего капитана сухогруза «Герои Арсенала» будут судить за трагедию в Керченском проливе 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Материалы уголовного дела направлены в суд с обвинительным заключением, собрана необходимая доказательная база. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
Фигурантом является 57-летний капитан судна «Герои Арсенала». Он и трое членов экипажа погибли. Тела ещё 8 человек до сих пор не найдены. Они числятся пропавшими без вести.
Посмертно обвиняемому инкриминируют ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).
Напомним, что трагедия произошла утром 19 апреля 2017 года. В Анапе в 30 км. От берега затонул сухогруз. Вначале сообщалось, что он перевозил пшеницу из Азова в Турцию. Позже выяснилось, что в трюмах может находиться до 30 тонн нефтепродуктов.
На борту находились 9 украинцев, 2 россиянина и 1 грузин. Одним из погибших был житель г. Новороссийска Андрей Ведерников.
По версии следствия, капитан не предусмотрел возможность затопления судна и гибели членов экипажа при нахождении судна в Керченском проливе Черного моря в шторм. Сообщается, что высота волны превышала допустимую норму.
Капитан должен был вывести судно из штормовых условий в место укрытия, но не сделал этого. В результате теплоход «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул.
Новая Кубань: последние новости
В Новороссийске 16-летняя девушка ушла в колледж и не вернулась домой Скотленд-Ярд раскрыл новые подробности «дела Скрипаля» В Краснодаре состоялось первое заседание Попечительского совета РГО
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками587
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост93
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным347
Поплавская сорвала шоу на НТВ97
На Украине угрожают взорвать Крымский мост63
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение