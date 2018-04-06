Погибшего капитана сухогруза «Герои Арсенала» будут судить за трагедию в Керченском проливе

Краснодар . 6 апреля — Новая Кубань. Материалы уголовного дела направлены в суд с обвинительным заключением, собрана необходимая доказательная база. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Фигурантом является 57-летний капитан судна «Герои Арсенала». Он и трое членов экипажа погибли. Тела ещё 8 человек до сих пор не найдены. Они числятся пропавшими без вести.

Посмертно обвиняемому инкриминируют ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Напомним, что трагедия произошла утром 19 апреля 2017 года. В Анапе в 30 км. От берега затонул сухогруз. Вначале сообщалось, что он перевозил пшеницу из Азова Турцию . Позже выяснилось, что в трюмах может находиться до 30 тонн нефтепродуктов.

Андрей Ведерников. На борту находились 9 украинцев, 2 россиянина и 1 грузин. Одним из погибших был житель г. Новороссийска

По версии следствия, капитан не предусмотрел возможность затопления судна и гибели членов экипажа при нахождении судна в Керченском проливе Черного моря в шторм. Сообщается, что высота волны превышала допустимую норму.

Капитан должен был вывести судно из штормовых условий в место укрытия, но не сделал этого. В результате теплоход «Герои Арсенала» потерпел крушение и затонул.