Алена Апина. Вся правда о «мастере комбинаций»

… 1988-й год. В Волгоградском Дворце спорта дает концерт никому не известная группа «Комбинация». Несмотря на абсолютный непрофессионализм, группа срывает шквал аплодисментов.

Расчет продюсера оказался верным — внешность певиц покорила мужскую аудиторию, а простые мотивы и слова мгновенно подхватили женщины. «Герл-бэнд» привлек аудиторию не только чуждой советскому зрителю сексуальностью, провокационным для того времени названием — «Комбинация», но и многочисленными скандалами. В их центре оказывалась чаще всего одна из солисток — Алена Апина . 8 апреля зрители Пятого канала увидят документальный фильм об этой российской эстрадной певице.

Композитор, поэтесса, заслуженная артистка России Алена Апина вообще-то готовилась к карьере классической пианистки. И потому сначала на предложение петь в группе ответила категорическим отказом. Репертуар показался ей вульгарным, а сценические образы — отвратительными. Она совсем иначе видела свою карьеру. Но потом Апина все-таки приняла предложение. Она планировала поработать в группе одно лето. Кроме того, это был шанс выбраться из провинции в Москву . Правда, сначала «Комбинации» пришлось проехаться по области, выступать в холодных клубах. Ради достижения цели Апина даже согласилась поехать с гастролями в Чернобыль . Тогда, признается певица, это было почти забавно, девушки чувствовали себя в гуще мировых событий и ничего не боялись…

Однокомнатная квартира рабочего района Саратова . Алена жила там с мамой и отчимом, часами играя гаммы и мечтая стать известным музыкантом. Вскоре ее назвали лучшей ученицей музыкальной школы. После знакомства с перспективным художником Валерием Апиным молодая и наивная Алена быстро вышла за него замуж. Девушка мечтала о своей семье, которая стала бы абсолютной противоположностью той, в которой она выросла. Но жизнь быстро доказала, что Алена ошиблась. В семье мужа ее не воспринимали, к тому же Валерий оказался ревнивцем. Словом, брак рухнул, оставив на память Апиной только ее фамилию…

Свободная и уверенная в себе Апина все-таки добралась с группой до желанной Москвы. Она была единственной, кто не ныл, когда триумфального покорения столицы сразу не случилось. Здесь провинциалок никто не ждал. Дешевые гостиницы, голод, самодельные костюмы и макияж… Через несколько месяцев жизнь группы начала налаживаться. «Комбинация» давала несколько десятков концертов в месяц, снимала клипы и записывала диск за диском. Мечта наконец-то сбылась.

Однажды на гастролях в Ташкенте группу поселили в доме для престарелых. Девушки были возмущены таким приемом, и тогда Апина, как лидер группы, устроила настоящий скандал. Успокаивать звезду пришел организатор гастролей — Александр Иратов . Алена влюбилась с первого взгляда. Он полностью соответствовал требованиям певицы — сильный, уверенный в себе, к тому же Александр был профессиональным продюсером. Спустя полгода они уже стали жить вместе, а Иратов стал продюсером Апиной.

О сладкоголосых красавицах из России узнали и в Америке. Группу пригласили на гастроли в Штаты. Советские Золушки уже готовились очаровать заокеанскую публику, но накануне вокалистка Апина покинула группу. Она решилась на сольную карьеру. Меньше всего коллектив ожидал от нее такого поступка. Говорили, что Апина подвела коллектив, который дал ей путевку на сцену. Алена же начала работать под бдительным надзором Иратова: изменила внешность, сделала модную прическу, похудела.

Правда, сначала все равно ничего не получалось. Никак не могли найти песню, которая стала бы шлягером. Однажды к Иратову и Апиной пришел Окороков, продюсер «Комбинации» — принес песню. Александр почувствовал, что это и есть тот самый хит. На следующее утро песня уже была записана в студии, а после обеда стали снимать клип. Через несколько дней композиция уже звучала в программе «Утренняя почта». Это была знаменитая «Ксюша». В то же время разгорелся скандал: солистки «Комбинации» обиделись на своего продюсера за то, что он отдал такой хит Апиной. Тогда продюсер подготовил новый шлягер и для группы — «Два кусочека колбаски». Ненадолго ревность прекратилась.

… Алена наслаждалась своим успехом. Ее песни были хитами — их по сто раз крутили на выпускных, свадьбах, в кафе. Апина абсолютно всем казалась железной леди — человеком, который знает, чего хочет и как этого достичь. Внешне требовательная, настойчивая, с железными нервами, но слабая внутри Апина стала фавориткой российской сцены. Ее приглашали и на «Рождественские встречи» Пугачевой, и на сборные концерты. Первые ступеньки в хит-парадах, награды, овации, толпы поклонников — все это доказывало, что расчет Иратова и Апиной был правильным. Провинциальная певица из Саратова оказалась в первом эшелоне звезд 90-х.

Но век попсовых песен короток. Алена стала понемногу терять популярность, все реже выступала в сборных концертах, выпускала диски и ездила на гастроли. Ее же беспокоила другая серьезная проблема — семья. Она решилась найти суррогатную мать. Подписание всех контрактов с женщиной не гарантировало договора с природой. Несколько попыток оказались неудачными. Только с седьмой попытки мечта исполнилась — родилась девочка Ксюша.

Сцена для Апиной отошла на второй план. Она занималась только домом и все время проводила с дочкой. По стране же поползла очередная волна слухов — якобы Апина не выдержала конкуренции и тихо ушла со сцены, став домохозяйкой.

Знакомые говорят, что настоящую Алену Апину знают единицы. На самом деле, неуступчивость певицы, ее привычка навязывать свои правила игры — напускные. Апина не железная леди, ей необходима мужская защита, она ранима и из-за обид и неудач, как и любая женщина, может расплакаться.

В воскресенье, в 10:50 вас ждут уникальные подробности жизни и творчества известной певицы в фильме «Моя правда. Алена Апина». Включайте Пятый канал.

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