Экологический десант в Ижевске, поправки в законодательстве и налог на сахар в Британии: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Последний рабочий день начинаем с традиционного обзора утренних новостей.

Экологический десант:

В рамках акции «Чистый город начинается с тебя» 14 апреля в Ижевске начнёт работать экологический десант «Вода-Земля». Инициаторы приглашают жителей Ижевска принять участие в мероприятии по очистке города и берега городского пруда от мусора.

Сбор участников намечается в 10:45 в двух точках: у памятника ижевским оружейникам, а также у причала на бульваре Вознесенского.

Пожар на пилораме:

В деревне Чернушка Якшур-Бодьинского района в ночь на 6 апреля горела пилорама. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К тушению пожара привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Поправки в уголовно-процессуальный кодекс:

Новая мера пресечения появится в Уголовно-процессуальном кодексе страны. Документ дополнят статьей «о запрете определенных действий», пишет Газета.ру

"Запрет определённых действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов", — говорится в документе.

Суд может запретить покидать жилое помещение в определенное время, общаться с определёнными лицами, управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением правил дорожного движения.

Налог на сахар:

Великобритании с 6 апреля вводится налог на сахар. Он касается производителей безалкогольных напитков, которые превышают норму содержания сахара в продукции, пишут РИА Новости

Налог будут взимать с напитков с содержанием более чем 5 гр сахара на 100 мл жидкости. Повышенная сумма будет взиматься, если в продукции обнаружат более 8% сахара.

По информации Минфина Британии, после того, как в 2016 году власти объявили о такой инициативе, больше половины производителей сократили уровень содержания сахара в напитках. Объём сокращений составил 45 млн кг сахара в год.

Одна из целей нововведения-борьба с ожирением.

Парад 9 мая:

Новую военную технику представят на Параде Победы 9 мая в Москве . Одной из новинок станет боевая машина поддержки танков «Терминатор», пишет Life.ru.

По словам главнокомандующего Скхопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, по площади впервые проедут зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» и защищённые автомобили «ТайфунК».

Таеже на параде представят специальную бронированную машину ВПК233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль».

Отметим, в этом году в Параде придут участие более 12 тыс. человек и 120 единиц техники. Подготовка к праздничному событию началась 28 марта.