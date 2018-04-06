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На КЭФ-2018 обсудят развитие кадрового потенциала российской науки
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На КЭФ-2018 обсудят развитие кадрового потенциала российской науки 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На круглом столе эксперты обсудят требования к качеству подготовки научных кадров и новые механизмы кадрового роста.
Как отмечает руководитель ФАНО Михаил Котюков, в науке человеческий капитал является определяющим фактором успеха, поэтому особенную акутальность приобретают вопросы подготовки специалистов, развития у них определенных компетенций. И в этом заинтересованы все: и научное сообщество, и бизнес-круги, и образовательные организации.
Модератором круглого стола станет вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин.
«В сегодняшних условиях важно сформировать требования к новым компетенциям, востребованным в современной инновационно-технологической и научной деятельности, а также к организации соответствующих образовательных программ. Кроме этого, необходимо определить блоки новых профессиональных позиций в системе научных исследований, которые в настоящий момент недостаточно развернуты. Например, позиции ключевых исследователей», — отметил он.
К участию в дискуссии приглашены первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, руководитель ФАНО России Михаил Котюков, президент РАН Александр Сергеев, и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков и другие.
Круглый стол состоится 13 апреля.
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