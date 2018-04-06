На КЭФ-2018 обсудят развитие кадрового потенциала российской науки

На круглом столе эксперты обсудят требования к качеству подготовки научных кадров и новые механизмы кадрового роста.

Как отмечает руководитель ФАНО Михаил Котюков , в науке человеческий капитал является определяющим фактором успеха, поэтому особенную акутальность приобретают вопросы подготовки специалистов, развития у них определенных компетенций. И в этом заинтересованы все: и научное сообщество, и бизнес-круги, и образовательные организации.

Модератором круглого стола станет вице-президент Центра стратегических разработок Владимир Княгинин

«В сегодняшних условиях важно сформировать требования к новым компетенциям, востребованным в современной инновационно-технологической и научной деятельности, а также к организации соответствующих образовательных программ. Кроме этого, необходимо определить блоки новых профессиональных позиций в системе научных исследований, которые в настоящий момент недостаточно развернуты. Например, позиции ключевых исследователей», — отметил он.

Круглый стол состоится 13 апреля.