Роспотребнадзор проверит гостиничные объекты на завышение стоимости услуг

МОСКВА , 6 апр — РИА Новости Роспотребнадзор проверит 11 388 гостиничных объектов в городах, где будут проходить соревнования чемпионата мира по футболу, на предмет завышения стоимости гостиничных услуг, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор контролирует соблюдение требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания, определяемой исходя из присвоенной гостинице или иному средству размещения категории, в городах, где будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и размещаться участники чемпионата и зрители.

"В целях недопущения фактов несоблюдения обязательных требований, связанных с государственным регулированием… стоимости гостиничного обслуживания… в городах…, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года…, по городам Москве и Санкт-Петербургу Республикам Татарстан … и Мордовия Краснодарскому краю , Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областям организована и проводится системная работа в этом направлении", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в целом уже выявлено 539 случаев завышения цен на обслуживание и 110 случаев отсутствия свидетельств о прохождении классификации у гостиниц. Проведено 1138 внеплановых проверок, в ходе которых возбуждено 1409 дел об административных правонарушениях. Сумма административных штрафов составляет около 4,4 миллиона рублей.