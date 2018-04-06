The Times: лаборатория по производству «Новичка» может находиться в Саратовской области

В ходе брифинга было сказано, что исследовательская база в Шиханах является аналогом военной лаборатории в английском Портон-Дауне, которая находится рядом с Солсбери, где были отравлены Скрипали. Британская разведка утверждала, что в Шиханах за последнее десятилетие проводили опыты, «насколько ‘’Новичок’’ может быть эффективен для ликвидаций за рубежом».

Ранее The Times со ссылкой на источники [написала] (https://rns.online/society/The-Times-spetssluzhbi-Britanii-ustanovili-mesto-proizvodstva-yada-Novichok-2018-04-05/), что британские спецслужбы установили место производства яда «Новичок» и оно якобы находится в России. Источники газеты рассказали, что власти Британии знали о вероятном месте производства «Новичка» уже на четвертый день после отравления Скрипалей.