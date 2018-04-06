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The Times: лаборатория по производству «Новичка» может находиться в Саратовской области
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The Times: лаборатория по производству «Новичка» может находиться в Саратовской области 

Rambler News Service 13 минут назад
Фото: Капитал страны
Лаборатория по производству так называемого нервно-паралитического вещества «Новичок», которым якобы были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, может находиться в городе Шиханы Саратовской области. Такие данные британские разведслужбы предоставили своим союзникам в ходе брифинга, что привело к высылке 150 дипломатов РФ из 28 стран, пишет The Times.
В ходе брифинга было сказано, что исследовательская база в Шиханах является аналогом военной лаборатории в английском Портон-Дауне, которая находится рядом с Солсбери, где были отравлены Скрипали. Британская разведка утверждала, что в Шиханах за последнее десятилетие проводили опыты, «насколько ‘’Новичок’’ может быть эффективен для ликвидаций за рубежом».
Ранее The Times со ссылкой на источники [написала] (https://rns.online/society/The-Times-spetssluzhbi-Britanii-ustanovili-mesto-proizvodstva-yada-Novichok-2018-04-05/), что британские спецслужбы установили место производства яда «Новичок» и оно якобы находится в России. Источники газеты рассказали, что власти Британии знали о вероятном месте производства «Новичка» уже на четвертый день после отравления Скрипалей.
3 апреля глава британской Лаборатории оборонной науки и технологии в Портон-Дауне (DSTL) Гарри Эйткенхэд заявил SkyNews, что лаборатория не смогла подтвердить, что отравляющее вещество «Новичок» было произведено в России.
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В Госдуму внесен новый законопроект об акционировании Почты России МВД проверит волонтеров ЧМ-2018 на причастность к террористической деятельности Daily Mirror: Юлия Скрипаль перед отравлением получила доступ к «секретному банковскому счету»
 Ещё 3 источника 
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