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Британец пролетел 25 километров на стуле с воздушными шарами
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Британец пролетел 25 километров на стуле с воздушными шарами 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Житель Великобритании решился на довольно рискованный шаг, взлетев на связке из ста воздушных шариков с гелием, привязанных к раскладному стулу. Любитель экстрима преодолел около двадцати пяти километров в воздухе.
Путешествие рискового мужчины состоялось в Южно-Африканской Республике. 38-летний Том Морган взлетел ввысь на два с половиной километра. Безусловно, шары не приспособлены для перевозки людей, но Морган решил дать им шанс попробовать себя в роли летательного аппарата. Организовать полёт Моргану помогли его коллеги из организации «Лига искателей приключений». Команда уже пыталась совершить полет с помощью надувных шаров целых три раза, однако все попытки были неудачными — шары лопались из-за сильного ветра.
Для полёта в Африке Морган использовал все свои запасы гелия, а на надувание шаров у него ушло примерно два дня. И вот наконец-то с четвертой попытки энтузиаст смог подняться ввысь. Том стартовал возле аэропорта Йоханнесбурга и летел около двух часов, а затем, постепенно лопая шары, благополучно приземлился. Мужчина сильно рисковал своей жизнью, ведь он не мог знать наверняка, как поведут себя шары на такой огромной высоте под влиянием ветра и солнечных лучей. Но, к счастью, долгожданный полёт закончился для него более чем хорошо.
Интернет-пользователи гадают, что же будет делать Морган теперь, добившись своей цели. Они считают, что он обязательно придумает что-то еще. К примеру, захочет совершить полет на 200 шарах в тандеме или попытается соорудить аппарат для покорения стратосферы. Для человека, загоревшегося идеей, не существует препятствий, и даже возраст не будет ему помехой. Тому пример соотечественница Тома Моргана, женщина, которая занимается балетом в свои 80 лет.
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