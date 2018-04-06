Британец пролетел 25 километров на стуле с воздушными шарами

Житель Великобритании решился на довольно рискованный шаг, взлетев на связке из ста воздушных шариков с гелием, привязанных к раскладному стулу. Любитель экстрима преодолел около двадцати пяти километров в воздухе.

Путешествие рискового мужчины состоялось в Южно-Африканской Республике . 38-летний Том Морган взлетел ввысь на два с половиной километра. Безусловно, шары не приспособлены для перевозки людей, но Морган решил дать им шанс попробовать себя в роли летательного аппарата. Организовать полёт Моргану помогли его коллеги из организации «Лига искателей приключений». Команда уже пыталась совершить полет с помощью надувных шаров целых три раза, однако все попытки были неудачными — шары лопались из-за сильного ветра.

Для полёта в Африке Морган использовал все свои запасы гелия, а на надувание шаров у него ушло примерно два дня. И вот наконец-то с четвертой попытки энтузиаст смог подняться ввысь. Том стартовал возле аэропорта Йоханнесбурга и летел около двух часов, а затем, постепенно лопая шары, благополучно приземлился. Мужчина сильно рисковал своей жизнью, ведь он не мог знать наверняка, как поведут себя шары на такой огромной высоте под влиянием ветра и солнечных лучей. Но, к счастью, долгожданный полёт закончился для него более чем хорошо.

Интернет-пользователи гадают, что же будет делать Морган теперь, добившись своей цели. Они считают, что он обязательно придумает что-то еще. К примеру, захочет совершить полет на 200 шарах в тандеме или попытается соорудить аппарат для покорения стратосферы. Для человека, загоревшегося идеей, не существует препятствий, и даже возраст не будет ему помехой. Тому пример соотечественница Тома Моргана, женщина, которая занимается балетом в свои 80 лет.