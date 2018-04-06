На Камчатке депутаты проголосовали за повышение пенсий для себя и крупных чиновников

Депутаты Заксобрания Камчатки проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для крупных чиновников и руководителей парламента региона. Соответствующие поправки были внесены в местный закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы», передает информагентство

"Кам 24"

Теперь пенсии камчатских госслужащих и доплаты к ним будут рассчитываться с повышающими коэффициентами. Согласно нововведению, самый высокий коэффициент — 1,8 — полагается губернатору, первому вице-губернатору, председателю Заксобрания и его первому заму.

Коэффициент чуть пониже — 1,7 — будет применяться к окладам вице-губернаторов, заместителей председателя правительства края и председателя Заксобрания; 1,6 — к окладам министров, руководителей агентств и председателя Контрольно-счетной палаты края.

К окладам обладателей других важных должностей для расчета пенсий будут применяться следующие коэффициенты: 1,5 — председатель краевого избиркома, председатели комитетов Заксобрания, омбудсмен по правам человека, заместитель председателя КСП; 1,4 — заместители председателей комитетов Заксобрания, краевого избиркома и аудиторов КСП; 1,3 — секретари избиркома, омбудсмены по правам КМНС, ребенка и предпринимателей.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что новый порядок расчета пенсий чиновников и доплат к ним предлагается «в целях обеспечения социальных гарантий, а также принимая во внимание отсутствие индексации должностных окладов на протяжении четырех лет».

По мнению экспертов, после принятия поправок пенсия губернатора и председателя Заксобрания Камчатского края , а также их заместителей будет превышать 100 тысяч рублей в месяц. В пределах 100 тысяч после выхода на заслуженный отдых будут ежемесячно получать и другие важные краевые чиновники.

При этом, по данным, пенсия по старости обычных жителей Камчатки сегодня в среднем составляет 21 тысяч рублей в месяц. Средняя начисленная заработная плата по региону за февраль 2018 года составила 62621,3 рубля, сообщает

Камчатстат

Издание отмечает, что поправки были приняты, несмотря на то, что против них выступала прокуратура Министерство юстиции РФ . В заключении прокуратуры на законопроект сообщается, что вносимая поправка о распространении положений закона на губернатора не согласуется с законом «О губернаторе Камчатского края».

Кроме того, прокуратура отметила, что одно из изменений в закон уже было предметом судебного разбирательства. В решении Верховного суда говорится, что бюджет Камчатки является дефицитным, а регион — дотационным. В связи с этим, а также в силу того, что на Камчатке низкий уровень социальной защищенности, суд отказал властям в удовлетворении требований, то есть в повышении пенсий высших чиновников.

Негативно восприняли инициативу о повышении пенсий госслужащих и в Министерстве юстиции России. «Учитывая невысокий уровень бюджетной обеспеченности Камчатского края, а также значительную разницу уровня пенсионного обеспечения различных слоев населения в Камчатском крае, полагаем, что все вышеизложенное может привести к увеличению социальной напряженности», — сообщается в заключении Минюста.

Напомним, что в июле 2017 года попытку улучшить свое финансовое состояние предприняли красноярские депутаты. Они приняли закон, предполагающий

двукратное увеличение

их зарплат. При этом изначально депутаты собирались повысить зарплаты врачам и библиотекарям, а вместо этого проголосовали за удвоение зарплат госслужащих. Новость вызвала едкую реакцию местных СМИ, а сюжет телеканала ТВК, ведущий которого в прямом эфире поаплодировал парламентариям, получил вирусное распространение в Сети. Впоследствии депутаты

отменили