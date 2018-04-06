На Камчатке депутаты проголосовали за повышение пенсий для себя и крупных чиновников 

Депутаты Заксобрания Камчатки проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для крупных чиновников и руководителей парламента региона. Соответствующие поправки были внесены в местный закон «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы», передает информагентство
"Кам 24"
С предложением о внесении поправок выступил губернатор Владимир Илюхин. Повышающие коэффициенты к пенсиям первых лиц края депутаты Заксобрания приняли подавляющим большинством голосов. За принятие поправок проголосовали депутаты от "Единой России" и ЛДПР. Против были только три депутата: Михаил Пучковский ("Справедливая Россия"), Валерий Быков и Роман Литвинов (КПРФ). По словам Быкова, «с учетом того, что доходы населения падают, принимать подобный закон — бесстыдство».
Теперь пенсии камчатских госслужащих и доплаты к ним будут рассчитываться с повышающими коэффициентами. Согласно нововведению, самый высокий коэффициент — 1,8 — полагается губернатору, первому вице-губернатору, председателю Заксобрания и его первому заму.
Коэффициент чуть пониже — 1,7 — будет применяться к окладам вице-губернаторов, заместителей председателя правительства края и председателя Заксобрания; 1,6 — к окладам министров, руководителей агентств и председателя Контрольно-счетной палаты края.
К окладам обладателей других важных должностей для расчета пенсий будут применяться следующие коэффициенты: 1,5 — председатель краевого избиркома, председатели комитетов Заксобрания, омбудсмен по правам человека, заместитель председателя КСП; 1,4 — заместители председателей комитетов Заксобрания, краевого избиркома и аудиторов КСП; 1,3 — секретари избиркома, омбудсмены по правам КМНС, ребенка и предпринимателей.
В пояснительной записке к инициативе говорится, что новый порядок расчета пенсий чиновников и доплат к ним предлагается «в целях обеспечения социальных гарантий, а также принимая во внимание отсутствие индексации должностных окладов на протяжении четырех лет».
По мнению экспертов, после принятия поправок пенсия губернатора и председателя Заксобрания Камчатского края, а также их заместителей будет превышать 100 тысяч рублей в месяц. В пределах 100 тысяч после выхода на заслуженный отдых будут ежемесячно получать и другие важные краевые чиновники.
При этом, по данным, пенсия по старости обычных жителей Камчатки сегодня в среднем составляет 21 тысяч рублей в месяц. Средняя начисленная заработная плата по региону за февраль 2018 года составила 62621,3 рубля, сообщает
Камчатстат
Издание отмечает, что поправки были приняты, несмотря на то, что против них выступала прокуратура и Министерство юстиции РФ. В заключении прокуратуры на законопроект сообщается, что вносимая поправка о распространении положений закона на губернатора не согласуется с законом «О губернаторе Камчатского края».
Кроме того, прокуратура отметила, что одно из изменений в закон уже было предметом судебного разбирательства. В решении Верховного суда говорится, что бюджет Камчатки является дефицитным, а регион — дотационным. В связи с этим, а также в силу того, что на Камчатке низкий уровень социальной защищенности, суд отказал властям в удовлетворении требований, то есть в повышении пенсий высших чиновников.
Негативно восприняли инициативу о повышении пенсий госслужащих и в Министерстве юстиции России. «Учитывая невысокий уровень бюджетной обеспеченности Камчатского края, а также значительную разницу уровня пенсионного обеспечения различных слоев населения в Камчатском крае, полагаем, что все вышеизложенное может привести к увеличению социальной напряженности», — сообщается в заключении Минюста.
Напомним, что в июле 2017 года попытку улучшить свое финансовое состояние предприняли красноярские депутаты. Они приняли закон, предполагающий
двукратное увеличение
их зарплат. При этом изначально депутаты собирались повысить зарплаты врачам и библиотекарям, а вместо этого проголосовали за удвоение зарплат госслужащих. Новость вызвала едкую реакцию местных СМИ, а сюжет телеканала ТВК, ведущий которого в прямом эфире поаплодировал парламентариям, получил вирусное распространение в Сети. Впоследствии депутаты
отменили
принятый закон. Спикер Заксобрания Александр Усс призвал считать произошедшее уроком о том, что «определять уровень заработной платы власть сама себе не может». Тем не менее он пообещал вернуться к вопросу о возможном повышении зарплат госслужащим во время осенней сессии парламента.