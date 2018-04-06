Ещё
«У кого дороже?»: пользователи сети сравнили зубы Реввы и Тимати
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У кого дороже?»: пользователи сети сравнили зубы Реввы и Тимати 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярный шоумен Александр Ревва посетил благотворительный бал, на котором сделал несколько снимков с рэпером Тимати. Эти фотографии юморист выложил в сеть, чем спровоцировал своих подписчиков на многочисленные шутки и сравнение улыбок и зубов знаменитостей.
Известный юморист, кроме участия в различных телепередачах, гастролях с шоу и концертами, посещает массу различных мероприятий. С одного из них он решил выложить фотографии в сеть. На снимках компанию бывшему КВНщику составил рэп-испполнитель Тимати. При этом артисты явно находились в хорошем настроении и позволили себе немного покривляться перед камерой. «Артур и Тимур на Благотворительном Балу Фонда имени Михаила Рудяка…»
Что интересно, большинство подписчиков Реввы тут же принялось обсуждать улыбки знаменитостей, гадая, кто больше вложил денег в свои зубы. Но и без шуток в адрес мужчин не обошлось. Некоторые вспомнили участие рэпера в рекламе средства от кашля и посоветовали ему сделать нечто подобное на пару с Александром, но только на этот раз с зубной пастой. «Зубы требуют хоккейной клюшки! Так неестественно и искусственно противно смотреть» «Вам бы зубную пасту рекламировать!» «Тимати похож на Щелкунчика с новыми зубами!» «Джокер Пирожков!» «Из Ревы получился бы отличный Зелёный Гоблин и Джокер!» «И у кого дороже?» «Я понимаю, что Тиман, типа, на стиле. Но…Ты в помещении. У тебя голова не сгорела?» «У него шапка снимается?» Кстати, судя по многочисленным комментариям под этой публикацией юмориста, даже его преданные поклонники пришли к мнению, что в «соревновании улыбок» он проиграл своему оппоненту.
А некоторое время назад Ревва решил показать своим подписчикам совместную фотографию с супругой, которую они сделали в тренажерном зале. Но юморист не был бы сам собой, если бы даже во вполне обычной публикации не нашел, над чем пошутит.
Eva.ru: последние новости
«Могла бы платье надеть»: Ольга Рапунцель выписалась из роддома Демис Карибидис показал «мало половин» Тимура Батрутдинова «Пластика или фотошоп?»: Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом снимке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США112
Найдены домашние животные Скрипалей35
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова3
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»17
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение