«У кого дороже?»: пользователи сети сравнили зубы Реввы и Тимати

Популярный шоумен Александр Ревва посетил благотворительный бал, на котором сделал несколько снимков с рэпером Тимати . Эти фотографии юморист выложил в сеть, чем спровоцировал своих подписчиков на многочисленные шутки и сравнение улыбок и зубов знаменитостей.

Известный юморист, кроме участия в различных телепередачах, гастролях с шоу и концертами, посещает массу различных мероприятий. С одного из них он решил выложить фотографии в сеть. На снимках компанию бывшему КВНщику составил рэп-испполнитель Тимати. При этом артисты явно находились в хорошем настроении и позволили себе немного покривляться перед камерой. «Артур и Тимур на Благотворительном Балу Фонда имени Михаила Рудяка…»

Что интересно, большинство подписчиков Реввы тут же принялось обсуждать улыбки знаменитостей, гадая, кто больше вложил денег в свои зубы. Но и без шуток в адрес мужчин не обошлось. Некоторые вспомнили участие рэпера в рекламе средства от кашля и посоветовали ему сделать нечто подобное на пару с Александром, но только на этот раз с зубной пастой. «Зубы требуют хоккейной клюшки! Так неестественно и искусственно противно смотреть» «Вам бы зубную пасту рекламировать!» «Тимати похож на Щелкунчика с новыми зубами!» «Джокер Пирожков!» «Из Ревы получился бы отличный Зелёный Гоблин и Джокер!» «И у кого дороже?» «Я понимаю, что Тиман, типа, на стиле. Но…Ты в помещении. У тебя голова не сгорела?» «У него шапка снимается?» Кстати, судя по многочисленным комментариям под этой публикацией юмориста, даже его преданные поклонники пришли к мнению, что в «соревновании улыбок» он проиграл своему оппоненту.

А некоторое время назад Ревва решил показать своим подписчикам совместную фотографию с супругой, которую они сделали в тренажерном зале. Но юморист не был бы сам собой, если бы даже во вполне обычной публикации не нашел, над чем пошутит.