Число преступлений в Минской области Беларуси в 2017 году снизилось на 3,6 проц.

по сравнению с 2016 годом. Об этом в четверг на заседании областного исполнительного комитета сообщил заместитель начальника управления внутренних дел Миноблисполкома Виталий Козлов

"Анализ криминогенной ситуации на территории Минской области за 2017 год свидетельствует о снижении по сравнению с 2016 годом как общего количества зарегистрированных преступлений на 3,6 проц., так и по линии уголовного розыска на 6,2 проц. ", — проинформировал В. Козлов.

По его данным, в прошлом году в области отмечено снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения /на 6,7 проц. /, лицами, имеющими судимость /на 2 проц. / и несовершеннолетними /на 4 проц. /. Также уменьшилось количество убийств и покушений на убийства /на 12 проц. /, изнасилований /на 64 проц. /, разбойных нападений /на 34 проц. /, грабежей /на 4 проц. /, краж имущества /на 6 проц. / и мошенничеств /на 23 проц. /.

Значительный вклад в обеспечение правопорядка внесли добровольные дружины и молодежные отряды охраны правопорядка, с участием которых в 2017 году задержано 1005 правонарушителей. Советами общественных пунктов охраны правопорядка на постоянной основе проводились воспитательно-профилактические мероприятия с лицами, склонными к асоциальному поведению. Члены облисполкома согласились с выводом, что мероприятия комплексной программы по профилактике правонарушений в Минской области в 2017 году в целом выполнены, однако по отдельным направлениям правоохранительной деятельности должных показателей эффективности не достигнуто. Миноблисполком определил меры по улучшению криминогенной ситуации в каждом регионе Минской области. —0—