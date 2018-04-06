Камчатские депутаты и чиновники повысили себе пенсии, невзирая на запрет суда

Депутаты Заксобрания Камчатки 6 апреля проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для крупных чиновников и руководителей парламента региона.

Деньги сильнее суда

Теперь, когда депутаты Заксобрания приняли поправки, пенсии камчатских госслужащих и доплаты к ним будут рассчитываться с повышающими коэффициентами. Самый высокий коэффициент — 1,8 — полагается губернатору, первому вице-губернатору, председателю Заксобрания и его первому заму. Коэффициент 1,7 применяется к окладам вице-губернаторов, заместителей председателя правительства края и председателя Заксобрания; 1,6 — к окладам министров, руководителей агентств и председателя Контрольно-счетной палаты края.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что новый порядок расчета пенсий чиновников и доплат к ним предлагается «в целях обеспечения социальных гарантий, а также принимая во внимание отсутствие индексации должностных окладов на протяжении четырех лет».

«С учетом того, что доходы населения падают, принимать подобный закон — бесстыдство», — заявил ИА «Кам 24» депутат от КПРФ Валерий Быков

Ранее краевая прокуратура дала отрицательное заключение на указанный законопроект. В ведомстве отметили, что одно из изменений уже было предметом судебного разбирательства. Так, в решении Верховного суда говорится, что бюджет Камчатки является дефицитным, а регион — дотационным. На этом основании суд отказал властям в повышении пенсий, сообщает «Общая газета».