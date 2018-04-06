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Представители РФ и Британии в ООН обменялись цитатами из Льюиса Кэррола
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Представители РФ и Британии в ООН обменялись цитатами из Льюиса Кэррола 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Представители России и Великобритании обменялись в ходе заседания Совета безопасности ООН цитатами из произведений британского писателя Льюиса Кэррола, передает РИА Новости.
Сообщается, что российский постпред Василий Небензя процитировал книгу Кэррола «Алиса в стране чудес» и зачитал отрывок о суде над одним из персонажей сказки — Валетом, в котором говорится о письме без подписи.
По словам российского дипломата, отрывок, в котором Кролева призывает присяжных сначала вынести приговор, а потом уже совещаться является «очень релевантным».
В свою очередь, постоянный представитель Великобритании Карен Пирс процитировала «Алису в Зазеркалье», где Белая Королева заявляет, что «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное», отметив, что данная цитата очень подходит ее российскому коллеге.
Добавим, что в ходе заседания дипломаты использовали и другие отсылки к английской классике, в частности, к телесериалу «Чисто английские убийства» и к произведениям Артура Конан Дойла.
Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к случившемуся, но Москва отвергает подобные обвинения.
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