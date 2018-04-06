Представители РФ и Британии в ООН обменялись цитатами из Льюиса Кэррола

Сообщается, что российский постпред Василий Небензя процитировал книгу Кэррола «Алиса в стране чудес» и зачитал отрывок о суде над одним из персонажей сказки — Валетом, в котором говорится о письме без подписи.

По словам российского дипломата, отрывок, в котором Кролева призывает присяжных сначала вынести приговор, а потом уже совещаться является «очень релевантным».

В свою очередь, постоянный представитель Великобритании Карен Пирс процитировала «Алису в Зазеркалье», где Белая Королева заявляет, что «иногда успевала до завтрака целых шесть раз поверить в невероятное», отметив, что данная цитата очень подходит ее российскому коллеге.

Добавим, что в ходе заседания дипломаты использовали и другие отсылки к английской классике, в частности, к телесериалу «Чисто английские убийства» и к произведениям Артура Конан Дойла.