Станиславу Любшину — 85

В пятницу, 6 апреля, Станиславу Любшину , одному из лучших российских актеров театра и кино, Народному артисту России исполняется 85 лет. Несмотря на то, что шумных торжеств не планируется, старинная актерская традиция — отмечать юбилей на публике — будет соблюдена.

В МХТ имени Чехова, где Станислав Любшин служит уже без малого 40 лет, пояснили, что юбилейного вечера Станислав Андреевич отказался наотрез. Театр поздравит актера 14 апреля, когда состоится премьерный показ спектакля «Игра в „Городки“, в котором участвует юбиляр.

Станислав Любшин родился он в подмосковной деревне Владыкино, его отец был агрономом, мама работала на скотном дворе, напоминает ТАСС . После школы Станислав учился в техникуме, служил в армии. В 1959 году Любшин окончил Щепкинское училище и получил приглашение сразу в 27 театров. Актер служил в „Современнике“, Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой, Театре на Малой Бронной, а с 1980 года — в Московском Художественном театре имени Чехова.