Ещё
Станиславу Любшину — 85
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Станиславу Любшину — 85 

Вести.Ru 1 час назад
В пятницу, 6 апреля, Станиславу Любшину, одному из лучших российских актеров театра и кино, Народному артисту России исполняется 85 лет. Несмотря на то, что шумных торжеств не планируется, старинная актерская традиция — отмечать юбилей на публике — будет соблюдена.
В МХТ имени Чехова, где Станислав Любшин служит уже без малого 40 лет, пояснили, что юбилейного вечера Станислав Андреевич отказался наотрез. Театр поздравит актера 14 апреля, когда состоится премьерный показ спектакля «Игра в „Городки“, в котором участвует юбиляр.
Станислав Любшин родился он в подмосковной деревне Владыкино, его отец был агрономом, мама работала на скотном дворе, напоминает ТАСС. После школы Станислав учился в техникуме, служил в армии. В 1959 году Любшин окончил Щепкинское училище и получил приглашение сразу в 27 театров. Актер служил в „Современнике“, Театре на Таганке, Театре имени Ермоловой, Театре на Малой Бронной, а с 1980 года — в Московском Художественном театре имени Чехова.
Кинематографическая судьба Любшина также сложилась Удачно: он снялся в более чем 100 фильмах, в том числе, в таких известных, как „Застава Ильича“, „Щит и меч“, „Альпийская баллада“, Пять вечеров», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза», «Вечный муж», «Дым», «Кадриль», «Черный монах». Также Станислав Любшиз сняд два фильма как режиссер — «Три года» по Антону Чехову и «Позови меня в даль светлую» по Василию Шукшину. Работа актера отмечена многими творческими премиями, он награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Вести.Ru: последние новости
Волгоградская область уходит под воду Суд Германии отпустил экс-главу Каталонии под залог Кабмин определит эффективность бюджетных инвестиций
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США55
ОЗХО провела инспекцию на территории России1
Найдены домашние животные Скрипалей5
Небензя зачитал в ООН отрывок из «Алисы в стране чудес»9
В Финляндии мужчина родил ребенка116
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение