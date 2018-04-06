Ещё
Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса 

Аргументы и Факты 53 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, работая по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс, передает РИА Новости.
По словам дипломата, ситуация в «деле Скрипалей» показательна. Он отметил, что человечество живет в эпоху коллективного помутнения рассудка.
«Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени», — заявил он.
«Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой», — подчеркнул постпред.
«Токсичный кинжал». Скрипаля отравили во время учений спецназа Британии?
Пока политики Великобритании продолжают раскручивать маховик антироссийской истерии, грозя Москве все новыми санкции, в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля всплывают интересные подробности. Далее.
Аргументы и Факты: последние новости
Скотленд-Ярд распространил заявление дочери Скрипаля Полиция: Скрипаль впервые подвергся воздействию отравляющего вещества дома В России с начала 2018 в 1,5 раза увеличилось число банкротов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Главный аргумент Британии рассыпался на глазах»50
Генерал назвал итог возможной войны России и США20
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда173
Юрий Дудь поведал о своих доходах10
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня21
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение