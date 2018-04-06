Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса

По словам дипломата, ситуация в «деле Скрипалей» показательна. Он отметил, что человечество живет в эпоху коллективного помутнения рассудка.

«Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени», — заявил он.

«Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой», — подчеркнул постпред.

«Токсичный кинжал». Скрипаля отравили во время учений спецназа Британии?