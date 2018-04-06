Небензя сравнил методы западных СМИ с пропагандой Геббельса 

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные СМИ стали одним из главных средств манипуляции человеческим сознанием, работая по тем же принципам, которые использовал министр пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс, передает РИА Новости.
По словам дипломата, ситуация в «деле Скрипалей» показательна. Он отметил, что человечество живет в эпоху коллективного помутнения рассудка.
«Какими психотропными средствами зомбируют публику, мне неизвестно, кроме одного — СМИ. Вот страшное оружие нашего времени», — заявил он.
«Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание…. Все по методу доктора Геббельса — ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой», — подчеркнул постпред.
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