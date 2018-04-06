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5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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5 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ким Кардашьян собрала всю семью в один кадр и рассказала, что это было очень сложно сделать. Екатерина Вилкова поделилась семейным снимком: «В день рождения Павлы мы путешествовали по миру Аватар».
Виктория Бекхэм поделилась снимком, на котором ее подросшая дочь рисует картину. А Виктория Дайнеко — показала, как ее видит дочь.
Альбина Джанабаева показала счастливые дни в Барселоне:
Ольга Кабо показала фото с дочерью: «Чистый четверг — чистые помыслы, светлые мечты, благородные поступки, родные люди… Любимая дочь и море цветов. Мира и добра». Ляйсан Утяшева поделилась фото с детьми: «На пару дней погреться. Утята».
Светлана Бондарчук похвасталась фигурой и платьем. Екатерина Андреева рассказала про «котойогу»:
Ольга Орлова ответила на жесткую критику:
Наташа Королева показала старое фото с подругой.
Максим Фадеев поделился очень важным видео:
Фото: instagram
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