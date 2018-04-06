Было — стало: как сейчас живет и выглядит не стесняющаяся морщин супермодель-легенда Кристи Тарлингтон

Карл Лагерфельд, Красотку с экзотической внешностью мечтали заполучить для своих показов главные модельеры мира, в свои шоу ее приглашали Джанни Версаче Кристиан Лакруа , Аззедин Алайя, Кельвин Кляйн., Maybelline, Michael Kors, Oscar de la Renta, Prada, Puma, Revlon, Trussardi, Valentino, Yves Saint Laurent снимали ее для своих кампаний.

С возрастом Кристи Тарлингтон не ушла из моделинга, хотя сейчас ее карьера и тише. 49-летняя модель все еще появляется на обложках Vogue и никому не позволяет ретушировать свои не тронутые пластикой морщины…

…однако из ее профиля в Instagram очевидно, что у взрослой Тарлингтон другие приоритеты. Она помогает организациям по защите материнства и детства во всем мире и ежегодно устраивает им в помощь благотворительные забеги. А еще Кристи уже 15 лет замужем за актером и режиссером Эдвардом Бернсом , воспитывает двоих детей и просто обожает свою семью.

— писала в свой день рождения в этом году Кристи Тарлингтон у себя в Instagram.

Следить за идеальными параметрами звезде помогает спорт — она в такой великолепной форме, что в своих забегах участвует сама.

А о ком из модельных звезд прошлых лет хотелось бы больше узнать тебе?

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Фото:Instagram