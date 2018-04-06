Красотку с экзотической внешностью мечтали заполучить для своих показов главные модельеры мира, в свои шоу ее приглашали Джанни Версаче, Карл Лагерфельд, Кристиан Лакруа, Аззедин Алайя, Кельвин Кляйн., Maybelline, Michael Kors, Oscar de la Renta, Prada, Puma, Revlon, Trussardi, Valentino, Yves Saint Laurent снимали ее для своих кампаний.
С возрастом Кристи Тарлингтон не ушла из моделинга, хотя сейчас ее карьера и тише. 49-летняя модель все еще появляется на обложках Vogue и никому не позволяет ретушировать свои не тронутые пластикой морщины…
…однако из ее профиля в Instagram очевидно, что у взрослой Тарлингтон другие приоритеты. Она помогает организациям по защите материнства и детства во всем мире и ежегодно устраивает им в помощь благотворительные забеги. А еще Кристи уже 15 лет замужем за актером и режиссером Эдвардом Бернсом, воспитывает двоих детей и просто обожает свою семью.
— писала в свой день рождения в этом году Кристи Тарлингтон у себя в Instagram.
Следить за идеальными параметрами звезде помогает спорт — она в такой великолепной форме, что в своих забегах участвует сама.
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Фото:Instagram