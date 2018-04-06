Биография Станислава Любшина

Актер театра и кино Станислав Андреевич Любшин родился 6 апреля 1933 года в подмосковной деревне Владыкино (в настоящее время — территория Москвы ).

Окончил Кислородно-сварочный техникум (ныне Московский технологический колледж), работал сварщиком на стройках Москвы.

В 1959 году после окончания Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина получил приглашение в 27 театров.

Дебютировал в театре «Современник» в спектакле «Пять вечеров» Александра Володина в роли Славки. Затем исполнял роли Генриха и Христиана в сказке по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена «Голый король» и Глухаря в пьесе «Два цвета» Авнера Зака и Исайи Кузнецова.

В 1964-1967 годах Станислав Любшин был актером Московского театра драмы и комедии на Таганке, где играл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана» Бертольта Брехта (Столяр), «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова (Автор).

В 1974-1977 годах он работал в труппе московского Театра имени М. Н. Ермоловой. Выходил на сцену в пьесах Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» (Шаманов) и «Дом окнами в поле» (Учитель).

С 1980 года Станислав Любшин играет на сцене Московского художественного театра (с 1989 года — МХАТ имени А. П. Чехова , с 2004 года — МХТ имени А. П. Чехова). Исполнял роли Тартюфа в одноименном спектакле по Жану Батисту Мольеру, Иванова в одноименной пьесе Антона Чехова, Гаева в «Вишневом саде» Чехова, Юродивого в " Борисе Годунове " Александра Пушкина, Графа де Гиша в спектакле «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана,

В настоящее время Станислав Любшин играет в спектаклях «Немного нежности» (Ненил), «Обрыв» (Тит Никоныч), «Мефисто» (Профессор). Он также занят в постановке «Игра в Городки» по автобиографической книге артиста Юрия Стоянова

В театре «La'театр» Любшин играет Фирса в спектакле «Вишневый сад» Чехова.

В кино Любшин дебютировал в 1958 году в роли Николая Солодовникова в телефильме «Сегодня увольнения не будет».

Известность принесла ему роль Славки Костикова в знаковом фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» (1962-1964), первоначально вышедшем на экраны под названием «Застава Ильича».

В 1960-х годах он сыграл главные роли в фильмах о войне: «Третья ракета» (1963) и «Альпийская баллада» (1965), снятых по повестям Василя Быкова

Одна из самых известных ролей Любшина — разведчика Белова в четырехсерийном фильме «Щит и меч» Владимира Басова

По опросам журнала «Советский экран» за роль в фильме «Щит и меч» он был признан лучшим актером 1968 года.

За роль Ильина в фильме Никиты Михалкова «Пять вечеров» (1978) Любшин был удостоен премии на кинофестивале «Молодое кино» в Йере ( Франция ), а по опросу журнала «Советский экран» признан лучшим актером 1979 года.

В 1980 году Любшин сыграл Егора Полушкина в драме Родиона Нахапетова «Не стреляйте в белых лебедей» по одноименному роману Бориса Васильева

В конце 1980-х — 1990-х года снимался в картинах «Мы веселы, счастливы, талантливы!» (1986), «Забавы молодых» (1987), " Черный монах" (1988), «Вечный муж» (1990), «Шкура» (1991), «Дымъ» (1992), «Женщина в море» (1992), " Чехов и Ко" (1998), «Кадриль» (1999) и др.

В 2000-х годах актер сыграл роли в фильмах и сериалах «Обнаженная натура» (2002), «Усадьба» (2004), «Заколдованный участок» (2006), «Одна любовь души моей» (2007), «Кружева» (2008) и др. В последние годы снимался в сериалах «Черта» (2014-2015), «Великая» (2015), «Медсестра» (2015), а также в фильме «Охота жить» (2014) и фэнтези «Он — дракон» (2015).

Станислав Любшин реализовал себя и как режиссер. В 1977 году вышел его фильм по сценарию Василия Шукшина (в соавторстве с Германом Лавровым ) «Позови меня в даль светлую», где он сам снялся в одной из главных ролей. На Международном кинофестивале в Мангейме ( Германия ) картина получил премию международной федерации кинопрессы FIPRESCI. В 1980 году Любшин в соавторстве с Дмитрием Долининым снял драму «Три года» по одноименной повести Антона Чехова, в которой также исполнил одну из главных ролей — Алексея Лаптева

Творчество актера было отмечено различными наградами. В 1981 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он является лауреатом премии Ленинского Комсомола. Награжден советским орденом Трудового Красного Знамени (1972), российскими орденами Почета (1998), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2003), Дружбы (2014).

Станислав Любшин женат вторым браком на журналистке Ирине Корнеевой

От первого брака у актера двое сыновей. Старший сын Юрий — кинооператор. Младший сын Вадим был актером МХАТа, снялся в ряде фильмов, но позже стал предпринимателем.