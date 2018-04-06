Мальтийская прачечная для иранских денег

Москва , 5 апреля — «Вести. Экономика» На следующий день после того как в октябре прошлого года при взрыве в машине погибла мальтийская журналистка, проводившая расследование, Дафни Каруана Гализия, один из 47 исков о клевете против нее был отклонен окружным судом в США

Джозефа Муската. Мальтийский частный банк Pilatus Bank и его владелец, уроженец Ирана Сейед Али Садр подали в суд на Каруана Гализию в прошлом году. Этот иск был подан после серии историй, опубликованных ею, в которых утверждалось, что Pilatus отмывал средства за счет коррупционных схем от имени оффшорных компаний и частных лиц, включая Кейта Шембри, начальника штаба премьер-министра Мальты

Основываясь частично на публикации Панамских документов, эти истории рассказывали о том, что Мишель Мускат, жена премьер — министра, получила $1 млн у дочери президента Ильхама Алиева Азербайджане , при этом, деньги перемещались посредством панамских компаний-оболочек при совершении транзакций, организованных Pilatus.

Мускат отреагировал быстро, назвав обвинения «величайшей ложью в политической истории Мальты». Pilatus ответил не менее решительно, заявив, что «банк не совершал никаких преступных действий. Также Садр не замешан ни в каких преступных деяниях».

На этом история не закончилась. В марте Садр был арестован в США и ему было предъявлено обвинение в шести пунктах из-за нарушения санкций Вашингтона против Ирана. Прокуроры утверждают, что он организовал схему, которая действовала с 2006 по 2014 год, чтобы незаконным образом перевести более $115 млн из венесуэльского жилищного проекта в компании, контролируемые Ираном, через западные банки.

Прокуроры утверждают, что Садр «обманным способом» попытался скрыть роль иранских партий в долларовых платежах. Они говорят, что с помощью семи сообщников Садр создал швейцарские, турецкие и оффшорные компании и организовал передачу средств через банки Швейцарии и США. Садр также использовал паспорта Сент-Китса и Невиса и адрес в Дубае , которые, по словам прокуроров, предназначены для того, чтобы скрыть его иранские связи.

Отказано в освобождении под залог После его ареста Садр был снят с должности в Pilatus и лишен права голоса. Maltese Financial Services Authority наняло опытного бывшего американского аудитора для контроля над активами банка и остановило все операции, включая снятие средств или операции с депозитами.

На прошлой неделе Садр заявил о своей невиновности и ему было отказано в освобождении под залог.

В обвинительном акте Садра практически не проливается свет на сложные схемы, которые были созданы иранскими организациями для уклонения от санкций.

Эта ситуация ставит неудобные вопросы для Европы. На фоне скандалов, связанных с банками в Латвии и на Кипре , арест Садра является последним в ряде случаев, когда способность европейских регулирующих, правоохранительных органов и финансовых учреждений противодействовать отмыванию денег была поставлена под сомнение.

Pilatus не упоминается в обвинительном заключении, которое было опубликовано 20 марта, и нет никаких утверждений о том, что банк был вовлечен в противозаконную схему, которая привела к его аресту. Однако в обвинительном заключении было установлено, что в то время, когда Садр начал процесс подачи заявки и получения лицензии Pilatus на Мальте, он все еще участвовал в предполагаемой схеме уклонения от санкций и уже находился под следствием со стороны властей США.

Отмывание денег Некоторые из депутатов Европарламента поддержали вопросы, поднятые Каруаной Гализией: как 32-летний мужчина, не имеющий репутации в банковской сфере, сумел создать частный банк Мальты, ориентированный на клиентов, связанных с политикой? Согласно последнему годовому отчету, активы банк составляют 300 млн евро.

И как этот банк сумел открыть филиал в Лондоне в то время, как в отношении его владельца, председателя и еще одного члена правления проводилось расследование властями США за их предполагаемую причастность к уклонению от санкций США и отмыванию денег?

Для мальтийского депутата Дэвида Каса, который проводил кампанию по расследованию в отношении Pilatus, эта проблема выходит за пределы предполагаемых махинаций Садра. Она раскрывает, по его словам, внутреннюю слабость системы «паспортизации» ЕС , которая позволяет финансовым компаниям и банкам, имеющим лицензию в одной стране, выдавать разрешения для работы в другой стране ЕС.

Даниэль Ноуи, председатель наблюдательного совета ЕЦБ , в прошлом месяце сообщил парламентскому комитету ЕС, что «очень неловко зависеть от США в процессе выполнения этой работы». ЕЦБ не имеет полномочий контролировать финансовые учреждения и банки в отношении соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег, поскольку эта роль осуществляется местными регулирующими органами.

Между тем, EBA проводит предварительное расследование в отношении мальтийского регулятора и подразделения по борьбе с отмыванием денег в стране.

Прокуроры США уже много лет расследуют якобы незаконные перемещения денежных средств из Венесуэлы в Иран — часть движения Вашингтона, особенно до ядерной сделки с Тегераном 2015 года, для оказания давления на иранскую экономику.