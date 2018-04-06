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Минздрав отчитался об информировании граждан о диспансеризации в 2017 году
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Минздрав отчитался об информировании граждан о диспансеризации в 2017 году 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Страховые сотрудники проинформировали более 21,2 миллиона граждан о предстоящей диспансеризации в 2017 году, сообщает министерство здравоохранения РФ.
Институт страховых представителей трех уровней начал вводиться с 2016 года. Первый уровень — это специалисты контакт-центров, работающие в страховых компаниях. Страховые поверенные второго уровня — это работники, имеющие медицинское образование, которые индивидуально информируют о необходимости прохождения диспансеризации, контролируют прохождение профилактических мероприятий, совместно с медицинскими организациями организуют оказание помощи гражданам. Специалисты третьего уровня анализируют показатели здоровья застрахованного лица по результатам диспансеризации, проводят экспертизу качества медицинской помощи.
Итоги реализации мер по совершенствованию страховой медицины подвели в четверг на совещании с участием министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Особое внимание было уделено созданию в 2016 году трехуровневого института страховых представителей.
"Благодаря действиям страховых представителей второго уровня в 2017 году были проинформированы более 21,2 миллиона граждан, подлежащих диспансеризации, из них более 9,2 были проинформированы повторно, что дало возможность на 6,2 процентных пункта увеличить количество прошедших диспансеризацию по сравнению с 2016 годом", — говорится в сообщении Минздрава.
Как отмечается, результаты работы показывают, что институт страховых представителей становится эффективным механизмом поддержки застрахованных граждан при получении медицинской помощи и повышает ответственность человека за свое здоровье.
Диспансеризация, которая проводится с 2013 года, входит в программу обязательного медицинского страхования и является бесплатной для россиян.
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