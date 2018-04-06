Православные верующие встречают Великую пятницу

В Страстную пятницу во всех храмах из алтаря выносится на поклонение верующих плащаница — большой плат, на котором изображено снятие с креста тела Господня. Плащаницу выносят на середину церкви, где она находится до начала воскресного пасхального богослужения.

"В Великую пятницу — день, посвященный воспоминанию святых спасительных страстей (страданий) Господа нашего Иисуса Христа — святейший патриарх Кирилл совершит в 14.00 в кафедральном храме Христа Спасителя вечерню с выносом плащаницы, а в 18.00 — утреню Великой субботы с чином погребения плащаницы Спасителя", — сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Согласно традиции Русской церкви , великая вечерня обычно служится в д2 ва часа дня — около того времени, когда Христос умер на кресте. Чин погребения, совершаемый, как правило, в 5 или 6 часов вечера, символизирует траурную процессию ко Гробу Господню — когда ученики Христа Иосиф Аримафейский и Никодим в сопровождении Богородицы и жен-мироносиц шли от горы Голгофы до погребальной пещеры и несли на руках снятого с креста Спасителя.

В этот день церковь предписывает самый строгий пост, а монастырский устав предполагает полное воздержание от пищи.

В Великую пятницу не бывает литургии — главного церковного богослужения, во время которого приносятся в жертву плоть и кровь Христа в виде хлеба и вина. Вместо нее утром в храмах читают Великие (Царские) часы.

"Литургия не совершается по причине глубокого сокрушения и сугубого (особенного) поста в честь распятия и смерти Господа Иисуса Христа, а также и потому, что в этот день Голгофская жертва была принесена самим Спасителем на Кресте", — говорится в объяснении церковного устава.

Праздник Пасхи, или Воскресения Христова, в 2018 году отмечается 8 апреля.