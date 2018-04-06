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Фракция ЕР обсудит с Медведевым экономику, социальную сферу и реализацию послания Путина
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Фракция ЕР обсудит с Медведевым экономику, социальную сферу и реализацию послания Путина 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Думская фракция "Единой России" проведет расширенное заседание с участием лидера партии, премьер-министра Дмитрия Медведева и 11 министров, будут обсуждаться экономика и социальная сфера, развитие инфраструктуры и реализация президентского послания Федеральному собранию.
На 11 апреля запланировано выступление премьера в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. На прошлой неделе Медведев начал серию консультаций с представителями думских фракций в преддверии отчета. 28 марта он провел первую встречу с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с фракцией КПРФ, 4 апреля — со "Справедливой Россией".
Как сообщил РИА Новости первый замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, на расширенном заседании фракции запланировано выступление думского спикера Вячеслава Володина, в рамках мероприятия будут работать три секции: «Социальная политика», «Развитие экономики» и «Среда жизни. Инфраструктурные проекты». Исаев добавил, что сам он выступит модератором первой секции, вторую будет вести первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, третью — лидер фракции Сергей Неверов.
"Во время отчета правительства можно задать только пять вопросов от фракции, а здесь мы предполагаем предметно обсудить большое число вопросов, связанных с работой правительства, с отчетом как за предыдущий год, так и в определенной степени, мы понимаем, что данный отчет является финальным для данного состава правительства. Вторая важная тема — это задачи, вытекающие из послания президента, реализация этих задач будет находиться в центре внимания и обсуждения", — сказал Исаев.
Он также напомнил, что среди основных задач, поставленных президентом — увеличение населения за счет устойчивого естественного прироста и грамотной демографической политики, вхождение России к концу следующего десятилетия в клуб стран «80+», где продолжительность жизни превышает 80 лет, и снижение вдвое уровня бедности.
"Конкретные механизмы решения поставленных президентом задач мы и обсудим на секции «Социальная политика», — сообщил депутат журналистам.
Жуков в свою очередь рассказал РИА Новости, какие темы планируется рассмотреть на экономической секции.
"На площадке мы обсудим важные вопросы развития экономики, промышленности и сельского хозяйства. Будут подведены итоги работы правительства за шесть лет и подробно за 2017 год. Обсудим также то, что планируется сделать для увеличения темпов роста экономики выше среднемировых, по увеличению инвестиций, росту производительности труда, улучшению благосостояния граждан, эффективности использования бюджетных средств", — сообщил он.
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