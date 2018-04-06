Клиенты обманывают МФО. Нет, не наоборот

В банках при подаче заявки на кредит, кроме паспорта, у вас запрашивают множество других документов: загранпаспорт, водительское удостоверение, справку о доходах. В микрофинансовом секторе часто обещают выдать деньги только по паспорту и за 15 минут. Иногда это оборачивается против самих МФО.

Цена поддельного паспорта зависит от качества вклейки фотографии

Выступавшие на недавнем форуме микрофинансовых организаций MFO Russia Forum спикеры неоднократно говорили о том, что перед рынком микрофинансирования остро стоит проблема мошенничества. Нет, речь шла не о «лже-МФО», а о мошенниках-клиентах. В офисы МФО часто приходят клиенты с поддельными паспортами. При этом данная проблема характерна и для онлайн-сервисов — когда паспорт утерян, фотография переклеена, но документ до сих пор значится в базе МВД как действительный.

Старший советник по экономической безопасности компании «МигКредит» Дмитрий Лихарев сообщил, что когда он сам терял паспорт в Москве , его документ еще две недели значился в базе как действующий.

Самые большие проблемы создают именно украденные и утерянные паспорта. По словам участников форума, скупщики продают паспорта, украденные на вокзалах, в метро и в торговых центрах, примерно за 500 рублей. Паспорт с переклеенной фотографией стоит от 2,5 тыс. до 15 тыс. рублей. Цена зависит от качества вклейки новой фотографии — то есть видны ли следы клея, пузыри, подрез пленки на странице с фотографией. Именно следы клея светятся в ультрафиолете и говорят специалисту компании о том, что перед ним фальшивый паспорт. В современные российские паспорта фотографии в паспорт не вклеивают, а приваривают при ламинировании страницы.

«Сейчас есть множество сервисов, которые позволяют в онлайне определить, настоящий паспорт или нет. Мы используем Fraud Prevention Service бюро кредитных историй Equifax. Но сталкиваемся с мошенничествами редко. Полагаю, что ситуация, когда человек приходит с «переклеенным» паспортом в офис МФО, больше характерна для регионов, чем для Москвы», — говорит генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов

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«В нашей компании мошеннику делать просто нечего, ведь деньги на руки мы не выдаем, а напрямую погашаем задолженность перед сторонними МФО и банками. Реализуемая нами бизнес-модель такова, что риски мошенничества в нашем случае в буквальном смысле равны нулю», — рассказывает заместитель генерального директора группы компаний «Русмикрофинанс» Анастасия Локтионова.

Кроме того, в рамках бизнес-модели компании с каждым потенциальным клиентом работает персональный менеджер, который рассматривает поданный на рефинансирование полный пакет документов. В этом случае риск мошенничества также исключается по причине того, что к рассмотрению принимаются действующие кредитные договоры и договоры займа. А их, как правило, люди при себе вместе с паспортом не носят, добавляет Локтионова.

В Москве мошенники больше переходят в онлайн-сегмент. Можно даже сказать, что МФО являются своеобразным барьером на пути мошенников, которые в противном случае атаковали бы банки или простых физлиц, считает Александр Шустов. Он также сообщил, что каждый сотрудник МФК «Мани Фанни», который работает с клиентами, проходит специальную подготовку и учится проверять подлинность документов и денежных знаков. Получает навыки практической психологии, которые позволяют еще на этапе первого обращения определить, добросовестный ли перед вами заемщик.

Пойман — не мошенник

При этом специалисты по безопасности на форуме отмечали, что в случае, когда они ловят человека с поддельным паспортом, очень тяжело вменить ему 159-ю статью Уголовного кодекса — «Мошенничество». Проблема в том, что статья вступает в силу только после того, как человек завладел имуществом. В случае с банком или МФО — получил деньги.

Люди, пойманные за руку с поддельным паспортом, говорят: а я деньги не брал, да и вообще я не за ними пришел. Я проверял вашу бдительность.

И все же — как бороться с такими людьми, у которых в сумке при задержании находят десятки поддельных паспортов?

С такими людьми должны бороться правоохранительные органы, уверена Анастасия Локтионова. Сотрудник компании, который подозревает клиента в мошенничестве, обязан сообщить о таком факте в службу безопасности компании.

«В идентификации заемщика онлайн нам помогают «Госуслуги», но далеко не у всех заемщиков там есть аккаунт. Чем шире будут распространены «Госуслуги», тем легче будет работать МФО», — считает Александр Шустов. Он также отмечает, что люди часто используют фиктивные справки с работы, фиктивные справки о доходах, а это выявлять сложнее, чем поддельный паспорт. Вообще, в борьбе с мошенниками хорошо помогает черный список заемщиков. В «Мани Фанни» такой список ведется, добавляет Шустов.

Анастасия Локтионова дает свою рекомендацию: всегда необходимо запрашивать второй документ (СНИЛС, ИНН, водительские права). По статистике, редко подделывают разные типы документов на одного человека. Обычно подделывают какой-то один документ, и это, как правило, паспорт. Цель в таком случае одна — получение микрозайма по паспорту в дистанционном режиме.

Все правильно, ловить мошенников, возбуждать уголовные дела и передавать их в суд — это дело полиции. Но больше всего сотрудников безопасности микрофинансовых организаций удивляет тот факт, что всех задержанных с поддельными паспортами, даже с привлечением органов полиции, или отпускают с миром, или высылают из страны — так как в большинстве своем это граждане бывших советских республик. А если дела и доводят до суда, то мошенники отделываются условным сроком. «Так, например, гражданин Украины , пойманный за руку при попытке взять заем по паспорту с переклеенной фотографией, был осужден судом в августе 2017 года. А в декабре того же года он снова пришел с поддельным паспортом на другое имя, причем в то же самое отделение», — рассказал Дмитрий Лихарев из «МигКредита». При этом в сумке у этого человека было найдено еще 30 поддельных паспортов, и все они были «украшены» фотографией этого человека.

«Попытки получить деньги от МФО по поддельному паспорту, на мой взгляд, являются покушением на мошенничество. Но это в теории. На практике умысел именно на попытку хищения надо еще доказать, а наши правоохранительные органы действительно не любят заниматься делами, где никто фактически не пострадал, а собирать доказательную базу долго и сложно», — поясняет юрист московского офиса международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов

По его мнению, менять закон в сторону его ужесточения бессмысленно. МФО сами должны улучшать работу по проверке потенциальных заемщиков. В ситуации, когда займы выдаются фактически каждому обратившемуся, наивно ждать, что среди заемщиков будут исключительно честные клиенты, рассчитывающие полностью и в срок вернуть ссуду.

Стоп, мошенник!

Саморегулируемая организация «МиР» создает инициативную группу для разработки сервиса «Стоп! Мошенник!». Речь идет о формировании единой базы данных о потенциальных мошенниках. Об этом сообщил управляющий директор МКК «АН БизнесИнвест» Станислав Дехтулинский. Сведениями базы смогут воспользоваться все легально работающие на рынке МФО, они же эту базу будут пополнять. Сегодня каждая компания самостоятельно формирует стоп-листы с указанием подозрительных документов, фотобанки мошенников, использующих чужие паспорта для оформления займов. Объединив усилия, микрофинансисты надеются более эффективно пресекать попытки оформить кредит по поддельному документу.

В настоящее время, пока сведения об украденном документе попадут в базу МВД, может пройти пара недель — Дехтулинский еще раз обратил внимание на этот срок. Как правило, именно за это время злоумышленники успевают «пробежать» по МФО и набрать займов. При этом бывает и так, что в одной компании мошенника вычислили, а в другой не заметили подделки и заем выдали.

Чтобы оградить простых граждан от «навешивания» на них чужих долгов, а самих себя от убытков, микрофинансисты продумывают систему обмена информацией между участниками рынка. Вопросов пока много, в том числе — о персональных данных, о возможности реабилитации заемщиков, чьи паспорта были украдены и попали в стоп-лист выдачи займов, об объеме базы и возможности ее эффективно использовать. Но сама идея вызвала интерес у представителей рынка.

Паспорта мало, нужна биометрия

Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Эльман Мехтиев напомнил, что 31 декабря 2017 года был подписан закон, позволяющий банкам в ближайшем будущем осуществлять полную удаленную идентификацию — в форме внесения изменений в три федеральных закона, в том числе и в 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»). Тем самым банки получают право обслуживать клиента, которого никогда в глаза не видели, дистанционно.

Новость

В соответствии с законом, «рядом» с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), где хранятся и верифицируются данные о документах, выданных государством человеку, создается единая биометрическая система, в которой будут храниться шаблоны биометрических персональных данных. Именно такое сочетание «документы плюс биометрия» и позволит осуществлять удаленную идентификацию, уверен Мехтиев. При этом уже даже в законе предусмотрено право банка не открывать счета, если при передаче биометрических персональных данных не используется специальное шифрование. «Ну и сами финансовые организации прекрасно понимают, что бороться с мошенниками можно будет только в случае постоянного совершенствования и расширения применения современных технологий. Так, именно сочетание на первом этапе двух модальностей позволит резко снизить процент мошенничества и воровства „личности“, — резюмирует Эльман Мехтиев.