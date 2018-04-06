Молчать нельзя рассказывать: Бледанс, Топурия, Джоли и другие звезды, которые до последнего скрывали свой развод 

Эвелина Бледанс и Александр Семин Эвелина Бледанс почти год скрывала развод с супругом, продюсером Александром Семиным. Телеведущая опровергала слухи о проблемах в семье и публиковала в Instagram счастливые снимки с мужем и сыном. Потом Эвелина сделала новую грудь, перестала появляться на публике с Александром и наконец заявила, что развелась, но рассказывать об этом долго было для нее слишком больно и неприятно. Ферги и Джош Дюамель Ферги в первую не хотела сама верить в своей развод, так что предпочиитала об этом не говорить. Они с актером Джошем Дюамелем многим казались идеальной парой, но в итоге все закончилось болезненно для певицы. Во время телеинтервью она не смогла сдержать слезы и призналась, что инициатором развода стал муж, а она пока не может справиться с болью и надеется на воссоединение: «Это было не мое решение. Я хотела прожить в браке до конца дней. Я люблю Джоша, он отец моего ребенка». Кети Топурия и Лев Гейхман О разводе Кети Топурии и ее супруга Льва Гейхмана сначала заговорили в их окружении, потом слухи появились в СМИ, сами они придолжали все отрицать… Певице приписывали роман с рэпером Гуфом, также стало известно, что любовь Кети и Льва не выдержала испытания расстоянием (Гейхман живет в Лос-Анджелеса, а Топурия большую часть времени проводит в Москве). В прошлом году певица наконец призналсь, что развелась с мужем. Правда, поначалу не рассказывала об этом даже маме. Анджелина Джоли и Брэд Питт Пока весь мир считал их идеальной парой, называл Бранджелиной, одни восхищались их союзом, а другие завидовали, Анджелина Джоли и Брэд Питт переживали трудные времена. Отношения между супругами испортились, Питт страдал от алкогольной зависимости, они жили отдельно и практически не виделись. Все это в интересах детей и не желая давать комментарии таблоидам, Джоли долгое время скрывала, а затем ограничилась парой официальных заявлений и одним откровенным интервью, в котором не смогла сдержать слез. Владимир и Валерия Кристовские Солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский воспитывал с женой Валерией четырех дочек, ходил вместе с семьей в церковь, считался образцово-показательным мужем и папой… А потом певец внезапно развелся и признался, что разойтись с женой хотел спустя три года после брака. «Когда я решил уйти из семьи, понимал, что для всех это станет серьезным стрессом, Сам так устроил, что я — центр, столб, на котором все завязано и держится. Это очень тяжело. Но по-другому я не мог. Мы стояли в шаге от развода, когда попали в религиозное объединение „Церковь Христа“. И меня спросили: „Ты записался добровольцем? Тогда следуй заповедям!“ И я все приятные привычки послушно и с энтузиазмом похоронил. „Все! — сказал я себе. — У меня есть жена, с которой буду жить во что бы то ни стало!“ И начал жить» — рассказал Кристовский в интервью «Каравану историй». Екатерина Климова и Игорь Петренко Игорь Петренко и Екатерина Климова скрывали развод полтора года. Актриса старалась сохранить семью, но в итоге ничего не получилось. Супруги тем не менее, уже не живя вместе, продолжали уверять, что между ними все хорошо, появлялись вместе на публике, улыбались, снимались вместе в одних кинопроектах, и даже новый 2014 год год встречали вместе. Сергей и Юлия Светлаковы С первой женой Юлей Сергей Светлаков познакомился, когда учился в университете. Казалось, что они проживут вместе всю жизнь… «Мы с Юлей прожили 14 лет. За это время было всякое: и ссоры, и примирения, и бедность, и испытание первыми большими деньгами, и бездетность, и рождение долгожданной дочки Насти. Мы признательны друг другу за этот отрезок жизни, но… В последние годы нам было очень трудно. Мы существовали параллельно, начали раздражать друг друга. Кому-то нужно было прогибаться, но никто не захотел — ни я, ни она», — рассказал позднее шоумен. Долгое время о том, что пара рассталась, не знали даже коллеги Светлакова. Анфиса Чехова и Гурам Баблиашвили Анфиса Чехова, как и Эвелина Бледанс, продолжала публиковать в Instagram фотографии с супругом Гуурамом Баблишвили, с которым уже не жила вместе и собиралась разводиться. Об их разводе рассказала Катя Гордон: «Анфиса и Гурам официально развелись. Супруги не выносили сор из избы, потому что им нужно было время договориться друг с другом. Так что на процедуру расторжения брака они пришли спокойными, подписали все необходимые бумаги и мирно разошлись. Баблишвили без лишних вопросов оставил бывшей жене все совместно нажитое имущество — квартиру и машину. Сына Соломона каждый может видеть, когда захочет. Анфиса с радостью отпускает Солика путешествовать с папой». Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили упорно игнорировали слухи о разводе и на все вопросы журналистов отвечали улыбками. Актриса и режиссер, устроившие романтичное венчание в Грузии и воспитывавшие двоих детей, несколько месяцев поддерживали иллюзию идеальной семьи, пока в их окружении говорили, что они давно уже не живут вместе, а потом наконец официально заявили, что развелись. Виктория Боня и Алекс Смерфит Виктория Боня и Алекс Смерфит не комментировали слухи о расставании. Рассказать о разрыве с гражданским супругом телведущая решилась, когда в Сети появились его фото с другой девушкой и сообщения об измене. «Он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад. Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребёнком. Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились», — написала Боня в Instagram. Фото: instagram, globallookpress, eastnews, пресс-служба