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«Сказочная фея!»: Юлия Пересильд восхитила образом для фотосессии
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«Сказочная фея!»: Юлия Пересильд восхитила образом для фотосессии 

Eva.ru 22 минуты назад
Фото: Eva.ru
Популярная актриса Юлия Пересильд решила опубликовать в личном микроблоге снимок, сделанный во время фотосессии для одного из журналов. Знаменитость явно ничуть не прогадала с таким решением, так как поклонники просто засыпали ее комплиментами в комментариях под фото.
Довольно часто многие известные личности дают интервью и участвуют в фотосессиях для различных глянцевых журналов. Периодически знаменитости выкладывают и снимки с этих мероприятий в личных микроблогах, чтобы похвастаться перед поклонниками красивым образом и получить отзывы с их стороны. Так, несколько часов назад актриса театра и кино Юлия Пересильд выложила в своем официальном аккаунте подобный снимок, отметив, что очень довольна получившимся результатом. «Вот иногда так случается, что фотосессия и интервью и внешний вид — все как— то сходится. И получаешь удовольствие от каждой части. Вот здесь все так»
Почитатели таланта артистки вторили ее словам. Только они еще и завалили своего кумира комплиментами, касаемо платья, прически и внешнего вида женщины в целом. Некоторые от восторга даже не сразу смогли подобрать слова для своего отклика, чтобы просто выразить свое восхищение. «Да, образ бомбический, очень красиво!» «Вот она! Настоящая, искрящаяся красотой, естественностью женщина. Юлия, только счастья и успехов Вам!» «Воздушная, необыкновенная, талантливая. В общем, второй такой нет!» «Очень нежный образ!» «И даже не могу ни с чем его ассоциировать! Белоснежка-нет, Снежная Королева-нет…» «Юлечка, Вы просто самый первый и самый хрупкий весенний подснежник!» «Фарфор!» «Сказочная фея!» Интересно, что нашлись и те, кто вспомнил под этой публикацией про популярного в России интервьюера. По словам некоторых пользователей сети, им было бы интересно посмотреть на Пересильд в программе Юрия Дудя и они ждут этого с огромным нетерпением.
А не так давно Юлия Пересильд, Полина Гагарина и Дарья Мороз побывали на одном светском мероприятии и удивили поклонников своим общим снимком. Публика обратила внимание, что девушек трудно отличить друг от друга.
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