Как одновременно бороться с пожарами и с терроризмом

«Я бизнесмен. Месяц назад арендовал офис. Здание старое — надо делать ремонт и многое менять. В том числе и двери пожарных выходов. Но тут насмотрелся новостей о трагедии в Кемерове и испугался. Вдруг как-то неправильно поставлю двери и начнутся проверки, претензии со стороны МЧС или ФСБ ? Слышал, что по пожарным правилам двери должны быть всегда открыты, а по правилам борьбы с терроризмом — закрыты. Как быть в такой ситуации?»

Объясняет эксперт по пожарной безопасности Константин КАЛУЖИН: «Никакого противоречия в правилах нет. По правилам пожарной безопасности к эвакуационным выходам предъявляются три основных требования: запоры на дверях должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри; запрещается загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных средств, а также запрещается изменять направление открывания эвакуационных дверей. В антитеррористических правилах прямо сказано, что пути эвакуации на торговом объекте должны быть свободны для перемещения людей и транспортных средств. Все это означает, что двери эвакуационных выходов должны быть такими, чтобы работники и посетители могли спокойно и без усилий открыть их изнутри, а злоумышленники не могли пробраться на объект снаружи. Для этого существует несколько технических возможностей. Конечно, они различаются по цене. Самый дорогой вариант — электромагнитные двери. Они в штатном режиме заперты, но открываются автоматически при срабатывании пожарной сирены. Также их можно оборудовать системой „антипаника“. Это горизонтальный рычаг, который позволяет открыть дверь, потянув за него одной рукой. Второй вариант — специальные рычаги. Их устанавливают изнутри двери, чтобы исключить возможность открывания снаружи. Таким образом решается проблема возможного проникновения на объект террористов. Третий вариант самый бюджетный — обычная железная дверь с ключом или магнитной картой. Ключ закрепляется на стене возле двери в специальном опечатанном стеклянном пенале. При пожаре пенал разбивается, дверь открывается ключом или карточкой. Что касается возможных претензий чиновников из разных ведомств, то при правильных действиях бизнесмена это маловероятный сценарий. На каждый офис или торговый центр должен быть свой уникальный паспорт безопасности — это требование закона. В нем указываются все эвакуационные выходы, типы дверей, маршруты выхода из здания и средства спасения при чрезвычайных ситуациях. Он составляется в нескольких экземплярах. Один визируется в МЧС, другой — в ФСБ».

ПОЧЕМУ ЛОШАДИНЫЕ СИЛЫ ДО СИХ ПОР НЕ ЗАМЕНИЛИ ВАТТАМИ?

«Почему мощность автомобильного двигателя до сих пор измеряется в лошадиных силах? Ведь в мире существует общепринятая официальная единица мощности — ватт. Это дань истории или здесь есть какой-то подвох? Ведь даже для расчета транспортного налога чиновники берут именно лошадиные силы».

Комментирует доцент кафедры «Автомобили и транспортно-технологические системы» МАМИ Анатолий КРУТАШОВ: «Сегодня термин „лошадиные силы“ — это действительно дань истории и традиции. На самом деле мощность любых двигателей — и в автомобилях, и в мотоциклах или мопедах — определяется в киловаттах. Однако потребителю проще ориентироваться не в сложных физических формулах, а в общепринятых единицах. Изначально измерять мощность двигателя машин в лошадиных силах придумал Джеймс Уатт в XVIII веке. Так ему было проще объяснить, насколько его паровые моторы мощнее обычной лошади. Термин прижился. Более того, в технических документах на старые модели автомобилей может даже не быть информации о мощности двигателя в ваттах — только лошадиные силы. В документах на относительно новые машины производители стали писать мощность и в силах, и в киловаттах. Чиновники и страховщики используют этот термин тоже безо всякого подвоха и злого умысла — просто слишком уж велика сила привычки. Если же кому-то захочется провести расчеты для своего автомобиля, то следует учитывать, что одна лошадиная сила равна 735,49875 ватта».

МОЖНО ЛИ ПОДЦЕПИТЬ ГРИБОК В БОУЛИНГ-КЛУБЕ?

«Ходили с семьей в боулинг, и после этого у меня жутко начали чесаться пальцы ног. Неужели это грибок? Как я могла им заразиться, ведь нам выдали одноразовые носочки вместе со специальными ботинками! Разве можно через них что-то подцепить?»

Отвечает врач-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Елена ЖИВАЕВА: «Теоретически при ношении обуви общего пользования в боулинге риск заражения имеется. Частицы кожи с элементами гриба, а также формы спор гриба попадают в обувь, где могут находиться достаточно долго и являться источником заражения. Кроме того, всегда есть вероятность наличия микротравм на коже стоп, которые будут являться входными воротами для инфекции. Однако на практике подобный риск достаточно невысок, потому что должны присутствовать одновременно несколько условий для заражения: травмы кожи, длительный контакт с инфицированной обувью, наличие сопутствующих хронических заболеваний, повышенная влажность. В целом заражение грибковой инфекцией при надевании обуви в боулинге на одноразовые носки, так же как и на свои, возможно. Отмечу: риск заражения выше при использовании одноразовых синтетических носков из так называемого спанбонда (именно их предлагают посетителям боулинг-клубов), так как они сделаны из тонкой, пористой ткани, плохо отводящей влагу, а соответственно, при длительном контакте возможно создание благоприятной среды для заражения грибковой инфекцией. При ношении своих носков имеет значение материал — тонкие синтетические носки хуже в плане риска заражения, чем хлопковые. Хлопок более гигроскопичен, впитывает и отводит влагу, снижая вероятность возникновения благоприятной среды для инфицирования (повышенная влажность, плохая вентиляция)».

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