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В Шереметьево проведена проверка готовности объектов к ЧМ-2018
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В Шереметьево проведена проверка готовности объектов к ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Совместная комиссия контрольного управления президента РФ, Минтранса России и Росавиации провела проверку в аэропорту Шереметьево готовности объектов инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, сообщили в Шереметьево.
Как отметили в Шереметьево, оценивались новые объекты, ответственность за которые была возложена правительством РФ на Шереметьево, и которые реализовывались за счет собственных средств АО «МАШ».
В частности, как отметили в Шереметьево, Терминал В с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год подготовлен к запуску.
«В данный момент в ежедневном режиме проходит тестирование производственного оборудования и технологических систем, схем обслуживания пассажиров и воздушных судов. Для тестирования систем привлечены эксперты авиакомпании и более 600 волонтеров. Обслуживание первых пассажирских рейсов из нового терминала планируется в мае 2018 года», — сказали в Шереметьево.
Также завершены работы по благоустройству станций Межтерминального перехода «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2», запущен в техническую эксплуатацию Межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями.
Данный проект позволит объединить северный и южный аэровокзальные комплексы под одной «крышей» и обеспечить транспортировку пассажиров — 11,5 млн человек ежегодно и багажа — 5,9 млн единиц ежегодно.
В Шереметьево напомнили, что в декабре 2017 года был запущен в коммерческую эксплуатацию автоматизированный грузовой терминал «Москва Карго» мощностью 380 тыс. тонн грузов в год, а в мае 2018 года заработает новый топливо-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год.
Общий объем инвестиций Шереметьево в проекты развития к ЧМ по футболу 2018 составил $747 млн, из них $264 млн — Терминал B, $243 млн — МТП, $90 млн — комплекс «Москва Карго», $150 млн -ТЗК (совместно с НК Лукойл).
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