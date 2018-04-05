В Шереметьево проведена проверка готовности объектов к ЧМ-2018

России и Совместная комиссия контрольного управления президента РФ, Минтранса Росавиации провела проверку в аэропорту Шереметьево готовности объектов инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, сообщили в Шереметьево.

Как отметили в Шереметьево, оценивались новые объекты, ответственность за которые была возложена правительством РФ на Шереметьево, и которые реализовывались за счет собственных средств АО «МАШ».

В частности, как отметили в Шереметьево, Терминал В с пропускной способностью 20 млн пассажиров в год подготовлен к запуску.

«В данный момент в ежедневном режиме проходит тестирование производственного оборудования и технологических систем, схем обслуживания пассажиров и воздушных судов. Для тестирования систем привлечены эксперты авиакомпании и более 600 волонтеров. Обслуживание первых пассажирских рейсов из нового терминала планируется в мае 2018 года», — сказали в Шереметьево.

Также завершены работы по благоустройству станций Межтерминального перехода «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2», запущен в техническую эксплуатацию Межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями.

Данный проект позволит объединить северный и южный аэровокзальные комплексы под одной «крышей» и обеспечить транспортировку пассажиров — 11,5 млн человек ежегодно и багажа — 5,9 млн единиц ежегодно.

В Шереметьево напомнили, что в декабре 2017 года был запущен в коммерческую эксплуатацию автоматизированный грузовой терминал «Москва Карго» мощностью 380 тыс. тонн грузов в год, а в мае 2018 года заработает новый топливо-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год.