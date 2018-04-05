Лавров: агрессивная политика США обострила ситуацию в мире

Система глобальной безопасности — это не глухая стена, которой должна огородиться каждая из стран, а конструктивный диалог между государствами, сошлись во мнении эксперты. Именно поэтому среди участников конференции не только военачальники, но и представители дипломатического корпуса, отметил "ТВ Центр"

Оценку международной обстановке дал Сергей Лавров . Глава российского МИД — постоянный гость конференции. По словам министра, за минувший год напряженность в мире только усилилась. Довлеют Соединенные Штаты . В американской стратегии национальной безопасности прямо указано — отношения между странами следует выстраивать по принципу свой-чужой. Плацдармом для обострения обстановки США выбрали Ближний Восток. Ситуацию в регионе Лавров назвал управляемым хаосом. По словам министра, вмешательство в дела других государств для американцев давно норма. Пренебрегают за океаном и фундаментальными международными договоренностями.

"Все больше вопросов вызывает договороспособность США. Особенно на фоне попыток обрушить крупные международные договоренности. Наращиваются усилия по развертыванию ПРО, накачивается потенциал и усиливается активность НАТО вблизи российских границ. Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений", — отметил Лавров.

С несогласными американцы поступают исключительно в своей логике. Инструментами провокаций за океаном владеют ювелирно. В пятницу в Белом доме обещали назвать фамилии как минимум еще шести российских бизнесменов, которые пополнят санкционный список. Дело Скрипалей повернули в международный скандал.

"Для преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России организуются грубые политические провокации. Так называемое «дело Скрипалей» стало предлогом — вымышленным или инсценированным — для безосновательной массовой высылки российских дипломатов не только из США и Великобритании , но и целого ряда других государств, большинству которых просто «выкрутили руки». Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели. Это только в известной книге Льюиса Кэролла Королева требует сначала обвинительный приговор, а уже потом послушаем вердикт присяжных — виновен или не виновен", — заявил российский министр.

На встрече со своим китайским коллегой Ваном И политику Вашингтона Сергей Лавров назвал ревизионизмом

"Такой ревизионизм отражает стремление делать еще больший упор на односторонность в мировых делах. Выдвигаются требования, и как только стороны, кого это затрагивает, выдвигают свои подходы, тут же заявляется, что это саботаж, угроза санкциями. Это уже не дипломатия, это попытка навязывать свои интересы", — заявил глава МИД.

О том, что США не созидают на международной арене, а разрушают, открыто сказали многие участники московской конференции. Представители той же китайской делегации с восточной вежливостью начали диалог по-русски, но слов, чтобы описать действия Вашингтона, не хватило.

"Американское правительство хочет сохранять гегемонию, господство над этим регионом. Мы наблюдаем постоянные учения американцев в Южно-Китайском море. Расцениваем это как шаг, дестабилизирующий обстановку", — заявила эксперт по международной безопасности Министерства обороны Китая Ли Шу И.

Конференция собрала более восьмисот делегатов из почти сотни стран. Члены НАТО в официальном статусе представлены не были. По мнению некоторых участников, позиция не дальновидная. Генсек ОБСЕ открыто заявил о желании сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Точку зрения Томаса Гремингера разделили многие коллеги. К голосу Москвы готовы прислушиваться.

Юрий Тимошин, Роман Борискин, «ТВ Центр»