Ещё
Движение по разоблачению фейковых новостей появилось в мире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение по разоблачению фейковых новостей появилось в мире 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Для выявления поддельных и ложных новостей было разработано специальное движение — международное объединение «Against fake news». Об этом рассказал главный редактор еженедельника «Российские вести», сопредседатель Евразийского народного фронта Дмитрий Ермолаев в интервью Федеральному агентству новостей.
По его словам, основной задачей проекта является выявление фейковых новостей, которые создаются с целью провокаций, и, в частности — против отношений РФ с остальными странами.
Суть идеи — в названии нашего движения. Основной задачей международного объединения «Against fake news» станет выявление и разоблачение «fake news», которые используются для провокаций против мировой стабильности, против отношений России с другими странами, а также против самой России, Европы, США, и других стран мира
— Дмитрий Ермолаев.
Уточняется, что членами движения стали как представители Евразийского народного фронта ряда стран, а также журналисты и политологи. Ермолаев подчеркнул, что катализатором создания такого сообщества стали недавние события в мире, которые получили ложное освещение.
К созданию объединения «Against fake news» нас подвигли последние события в мире, и то количество дезинформации, которое молниеносно разносилось в сети, начиная от запущенных с целью подрыва отношений России и Запада фиктивных новостей по делу Скрипаля, заканчивая вакханалией ложных сообщений во время трагедии в Кемерово,
— Дмитрий Ермолаев.
По словам Ермолаева, участники «Against fake news» постоянно следят за информационным полем с целью выявление ложных новостей. Он также отметил, что от фейковых новостей страдает также и президент США Дональд Трамп.
Больше половины жителей США убеждены в том, что местные ведущие СМИ распространяют фейковые новости. Такие данные были опубликованы в общенациональном опросе общественного мнения, проведенном исследователями из Монмутского университета.
360tv.ru: последние новости
Отдых в Таиланде обернулся долгом в 2,5 миллиона рублей для жительницы Нижегородской области Уникальное двухсотлетнее дерево пытаются спасти в Сочи Участница «Дома‐2» сломала нос ведущему Владу Кадони
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Главный аргумент Британии рассыпался на глазах»50
Генерал назвал итог возможной войны России и США20
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда174
Юрий Дудь поведал о своих доходах10
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня21
Видео
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение