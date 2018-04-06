Движение по разоблачению фейковых новостей появилось в мире

Для выявления поддельных и ложных новостей было разработано специальное движение — международное объединение «Against fake news». Об этом рассказал главный редактор еженедельника «Российские вести», сопредседатель Евразийского народного фронта Дмитрий Ермолаев в интервью Федеральному агентству новостей

По его словам, основной задачей проекта является выявление фейковых новостей, которые создаются с целью провокаций, и, в частности — против отношений РФ с остальными странами.

Суть идеи — в названии нашего движения. Основной задачей международного объединения «Against fake news» станет выявление и разоблачение «fake news», которые используются для провокаций против мировой стабильности, против отношений России с другими странами, а также против самой России, Европы, США , и других стран мира

— Дмитрий Ермолаев.

Уточняется, что членами движения стали как представители Евразийского народного фронта ряда стран, а также журналисты и политологи. Ермолаев подчеркнул, что катализатором создания такого сообщества стали недавние события в мире, которые получили ложное освещение.

К созданию объединения «Against fake news» нас подвигли последние события в мире, и то количество дезинформации, которое молниеносно разносилось в сети, начиная от запущенных с целью подрыва отношений России и Запада фиктивных новостей по делу Скрипаля, заканчивая вакханалией ложных сообщений во время трагедии в Кемерово

— Дмитрий Ермолаев.

По словам Ермолаева, участники «Against fake news» постоянно следят за информационным полем с целью выявление ложных новостей. Он также отметил, что от фейковых новостей страдает также и президент США Дональд Трамп

Больше половины жителей США убеждены в том, что местные ведущие СМИ распространяют фейковые новости. Такие данные были опубликованы в общенациональном опросе общественного мнения, проведенном исследователями из Монмутского университета.