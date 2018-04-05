В Риме проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лацио» и «Ред Булл Зальцбургом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Лацио
Ред Булл Зальцбург
Стракоша Томас • Луис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Баста Душан • Пароло Марко • Лукас Лейва • Милинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Иммобиле Чиро • Альберто Луис
Запасные: Нани Луиш • Кайседо Фелипе • Габаррон Патрисио • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Баштуш Бартоломеу • Мурджа Алессандро
Вальке Александр • Лайнер Штефан • Рамальо Андре • Чалета-Цар Дуе • Ульмер Андреас • Хайдара Амаду • Самассеку Диади • Бериша Валон • Шлагер Ксавер • Гульбрандсен Фредрик • Даббур Мунас
Запасные: Лейтгеб Кристоф • Минамино Такуми • Фаркас Патрик • Станкович Чичан • Онгене Жером • Вольф Ханнес • Понграчич Марин
05 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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