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«Лацио» — «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Лацио» — «Ред Булл Зальцбург»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 48 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Риме проходит первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Лацио» и «Ред Булл Зальцбургом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Лацио
Ред Булл Зальцбург
Стракоша ТомасЛуис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Баста Душан • Пароло МаркоЛукас ЛейваМилинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Иммобиле Чиро • Альберто Луис
Запасные: Нани Луиш • Кайседо Фелипе • Габаррон Патрисио • Андерсон Фелипе • Гуерриери Гуидо • Баштуш Бартоломеу • Мурджа Алессандро
Вальке Александр • Лайнер Штефан • Рамальо Андре • Чалета-Цар Дуе • Ульмер Андреас • Хайдара Амаду • Самассеку Диади • Бериша Валон • Шлагер Ксавер • Гульбрандсен Фредрик • Даббур Мунас
Запасные: Лейтгеб Кристоф • Минамино Такуми • Фаркас Патрик • Станкович Чичан • Онгене Жером • Вольф Ханнес • Понграчич Марин
05 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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