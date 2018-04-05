Уникальное двухсотлетнее дерево пытаются спасти в Сочи

Сочи развернулась уникальная операция по спасению знаменитого тюльпанового дерева. Полюбоваться цветущей достопримечательностью и сфотографировать гиганта в поселок Головинка специально приезжают туристы, а местные жители считают дерево священным. Только из-за ударов молнии двухсотлетнее растение оказалось на грани гибели. Лечить долгожителя впервые решили с помощью нанотехнологий.

Внутри двухвекового гиганта образовалось дупло размером с однокомнатную квартиру. Вылечить знаменитое тюльпановое дерево и хоть немного продлить ему жизнь сочинские экологи пытаются последние 50 лет. Несколько ударов молнии сделали свое дело — ствол начал гнить. Местную достопримечательность просто связали цепями, но такие меры не помогали. И вот специалисты развернули настоящую спасательную операцию. Первым делом, вычистили дупло — достали оттуда 400 мешков гнили и мусора.

Внутрь ствола будет помещена металлическая конструкция, напоминающая Эйфелеву башню. Так для дерева создадут прочный и в то же время эластичный каркас, который не повредит крону.

Уникальная система, которая работает на растяжение и сжатие, тросами когда крепят, они работают только в одну сторону, и мышцы условные у дерева атрофируются, а если туда и сюда, то происходит наращивание

Александр Зюзин , руководитель проекта по спасению тюльпанового дерева.

Высота тюльпанового дерева — 35 метров, а диаметр кроны — 27 метров. Чтобы полностью охватить ствол, нужно не меньше 8 человек. По одним данным долгожителю около двухсот лет, по другим все 300. Экологи считают, что оно запросто может дожить и до 800. Помогут нанотехнологии, использование которых делает эту спасательную операцию просто уникальной. Для заживления всех ран дерева будут впервые использованы специальные минералы и наносеребро.

Главный сочинский долгожитель притягивает не только туристов, местные жители считают тюльпановое дерево священным, дающим энергию и обладающим чудодейственной силой. Правда, родом этот представитель флоры из Северной Америки, а появилось здесь благодаря русскому генералу Николаю Раевскому, который командовал Черноморской береговой линии. Он увлекался ботаникой и выписал саженец

из-за границы специально, чтобы побороть среди военных эпидемию малярии.

Уже в конце мая дерево зацветет. На его ветках распустятся соцветия похожие на настоящие тюльпаны, откуда и название. Ближайшие окрестности наполнятся свежим благоухающим ароматом. К этому времени экологи планируют полностью завершить реанимацию уникального растения.