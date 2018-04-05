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Удобный город поколения будущего
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Удобный город поколения будущего 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
5 апреля в столице открылся Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива». На конкурсе представлено 70 работ специалистов, а главный тезис программы — проектирование будущего.
Фестиваль проходит в Центральном доме архитектора. Конкурс проводится для начинающих архитекторов, а также помогает выявить молодые таланты. Перед участниками поставлена задача презентовать свое видение города, в котором предстоит жить будущим поколениям. Познакомиться с проектами можно будет до 12 апреля.
— То, что получается инстинктивно у молодых архитекторов, является на самом деле интересным предметом для изучения специалистами, поскольку на некоторые необычные, но удачные вещи они могут не решиться, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Сразу же после открытия выставки участникам предложили познакомиться с визионерской архитектурой Вячеслава Петренко. Его работы изложены «языком архитектурных комиксов» — изображение неотделимо от текста. Архитектор создал свои проекты в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Работы попадают в один ряд с произведениями таких звезд концептуализма, как Робер и Лион Крие, Альдо Росси, Алессандро Мендини.
Проекты участников будут демонстрировать творческое лицо автора, его способности к исследованию проблемы, а также ее преображению в проект.
Кроме того, уже завтра, 6 апреля, пройдет мастер-класс «Бумажная архитектура: фантазии Пиранези». Специалисты расскажут об итальянце, который за всю свою жизнь построил одну церковь, однако прославился своими смелыми архитектурными фантазиями. Также во время фестиваля будут работать ворк-шопы по макету и рисунку, пройдут бесплатные экскурсии на стадион «Динамо», в театр Фоменко, в знаменитые архитектурные бюро столицы.
Главная интрига фестиваля — Всероссийский конкурс проектов на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию реновации жилья на примере квартала 20–21 района Черемушки в Юго-Западном округе. По словам организаторов, победителем станет тот, кто предложит жителям максимально комфортный и уютный проект.
«Перспектива» была учреждена Союзом московских архитекторов почти 10 лет назад.
Одна из главных задач конкурса — помочь молодым зодчим проявить себя. В смотре-конкурсе приняли участие свыше 300 столичных профессионалов, было представлено более двухсот работ.
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