Экстренные службы показали свою готовность к паводку 

В четверг, 5 апреля, в ТиНАО состоялись учения столичных спасательных и аварийных служб — проверялась готовность специалистов и техники округа к возможному весеннему паводку.
Учения проходили вблизи деревни Рыжово поселения Вороновское. По сценарию, изза подтопления оказались отрезаны 106 дачных участков и 62 человека, и их нужно было эвакуировать.
Далее ситуация развивалась следующим образом. Все спасательные службы тут же были приведены в режим «чрезвычайная ситуация». На ее преодоление оперативно было собрано 68 различных спасательных машин и 189 человек из федеральных, городских и волонтерских служб. Помимо наземной техники, к спасательным работам были подключены четыре вертолета ГКУ «Московский авиационный центр» и поисково-спасательного отряда «Ангел». А также два катера на воздушной подушке Московской городской поисково-спасательной службы.
Старт учениям дали вертолеты, которые провели мониторинг и разведку «зоны подтопления». А заодно продемонстрировали способы спасения людей из полыньи и с крыш «затопленных» домов. Кстати, в этот раз впервые был показан самый редкий способ спасения: к тонущему с воздуха на специальном лине спустился спасатель.
Затем последовала откачка воды при помощи водяных помп, разбор дровяных завалов, перекрывших реку для свободного оттока воды. А еще привезли мешки с песками и условно перегородили ими плотину. Также в ходе учений «застрявшую» маршрутку спасатели вытащили с помощью троса и тягача Мосводоканала.
Затем группы спасателей разбирали завалы, налаживали временные веревочные переправы.
В общем, сценарий был хоть и предполагаемый, но учения получились весьма впечатляющими из-за своего размаха и отлаженной работы спасателей.
Так что если вдруг действительно паводок, то помощь подойдет вовремя.
— Мы сегодня проводим тактическо-специальные учения по пропуску паводковых вод через водную систему Москвы, — рассказал «ВМ» начальник МГПСС Василий Марьян. — Здесь, в ТиНАО, у нас развернуто три водомерных спасательных поста: в Красной Пахре, деревне Лаптево и поселке фабрики имени 1 Мая. Сейчас наши средства находятся в режиме усиленной службы. Лед на реках и водоемах столицы убывает со скоростью 2–3 сантиметра в сутки. Находиться на нем рыбакам и прохожим попросту опасно.
Впрочем, специалисты успокаивают: уровень воды в Москве-реке нормальный. И прогноз на ближайшие недели находится на уровне многолетних значений.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:
— Мы сегодня провели мероприятия по отработке практических действий при подтоплении жилых зданий, дачных поселков, автодорог и железнодорожных путей. На вооружении привлеченных ведомств и компаний находятся все необходимые средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также сегодня мы отработали систему по установке мобильных пунктов управления, медпунктов. Отработали и использование средств по перекачке воды объемом 160 кубометров в час. Это достаточно большой объем при возможном паводке. По нашим расчетам, вся мобильная группировка может быть выведена в любую точку Москвы в течение трех часов.
Александр Благов, заместитель префекта ТиНАО:
— Мы всегда смотрим паводковую ситуацию по цифрам прошлого года. На территории округа есть 17 мест возможного подтопления. Три места из-за возможного подъема уровня рек и 14 из-за возможного схода талых вод. Особенно тщательно мониторим реки Десну, Пахру и Мочу. Там у нас развернуто семь водомерных постов постоянного мониторинга, чтобы не был пройден критический уровень подъема рек. В случае необходимости у нас наготове 46 пунктов временного размещения, если будет нужна эвакуация, Мосводостока, Мосводоканала, Мосгаза, Мосгортранса, МОЭК и МОЭСК, всех служб МЧС и даже администратора столичного парковочного пространства.