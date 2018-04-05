Экстренные службы показали свою готовность к паводку

В четверг, 5 апреля, в ТиНАО состоялись учения столичных спасательных и аварийных служб — проверялась готовность специалистов и техники округа к возможному весеннему паводку.

Учения проходили вблизи деревни Рыжово поселения Вороновское. По сценарию, изза подтопления оказались отрезаны 106 дачных участков и 62 человека, и их нужно было эвакуировать.

Далее ситуация развивалась следующим образом. Все спасательные службы тут же были приведены в режим «чрезвычайная ситуация». На ее преодоление оперативно было собрано 68 различных спасательных машин и 189 человек из федеральных, городских и волонтерских служб. Помимо наземной техники, к спасательным работам были подключены четыре вертолета ГКУ «Московский авиационный центр» и поисково-спасательного отряда «Ангел». А также два катера на воздушной подушке Московской городской поисково-спасательной службы.

Старт учениям дали вертолеты, которые провели мониторинг и разведку «зоны подтопления». А заодно продемонстрировали способы спасения людей из полыньи и с крыш «затопленных» домов. Кстати, в этот раз впервые был показан самый редкий способ спасения: к тонущему с воздуха на специальном лине спустился спасатель.

Затем последовала откачка воды при помощи водяных помп, разбор дровяных завалов, перекрывших реку для свободного оттока воды. А еще привезли мешки с песками и условно перегородили ими плотину. Также в ходе учений «застрявшую» маршрутку спасатели вытащили с помощью троса и тягача Мосводоканала

Затем группы спасателей разбирали завалы, налаживали временные веревочные переправы.

В общем, сценарий был хоть и предполагаемый, но учения получились весьма впечатляющими из-за своего размаха и отлаженной работы спасателей.

Так что если вдруг действительно паводок, то помощь подойдет вовремя.

— Мы сегодня проводим тактическо-специальные учения по пропуску паводковых вод через водную систему Москвы , — рассказал «ВМ» начальник МГПСС Василий Марьян . — Здесь, в ТиНАО, у нас развернуто три водомерных спасательных поста: в Красной Пахре, деревне Лаптево и поселке фабрики имени 1 Мая. Сейчас наши средства находятся в режиме усиленной службы. Лед на реках и водоемах столицы убывает со скоростью 2–3 сантиметра в сутки. Находиться на нем рыбакам и прохожим попросту опасно.

Впрочем, специалисты успокаивают: уровень воды в Москве-реке нормальный. И прогноз на ближайшие недели находится на уровне многолетних значений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Мы сегодня провели мероприятия по отработке практических действий при подтоплении жилых зданий, дачных поселков, автодорог и железнодорожных путей. На вооружении привлеченных ведомств и компаний находятся все необходимые средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также сегодня мы отработали систему по установке мобильных пунктов управления, медпунктов. Отработали и использование средств по перекачке воды объемом 160 кубометров в час. Это достаточно большой объем при возможном паводке. По нашим расчетам, вся мобильная группировка может быть выведена в любую точку Москвы в течение трех часов.