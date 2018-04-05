Радислав Гандапас: мужчина — очень гормонозависимое существо

Его клиенты — министры и домохозяйки, руководители и подчиненные… Все желают узнать формулу успеха у человека, которого интернет называет «самым известным специалистом по лидерству».

Мы отправились к этому властителю умов, который «формирует у учеников лидерские качества и возглавляет все тренерские рейтинги». Вдохновившись могучей энергетикой Радислава Гандапаса , мгновенно захотелось изменить жизнь.

7 шагов к успеху от Радислава Гандапаса 1. Не ждать быстрых результатов

Вера в чудесную возможность достичь быстрого результата так велика, что мы готовы платить лишние деньги.

2. Не ждать гарантированного результата

Действия совершать нужно, но не огорчаясь, что они не привели к результату сиюминутно.

3. Главный барьер на пути к успеху — страх отказа

Человек боится неудачи, быть смешным, показаться некомпетентным. При этом биологических страхов у нас два: высоты и громких звуков.

4. Не стоит отказываться от ценностей дружбы и любви

Если главная ценность деньги, можно только посочувствовать. А вот ценностями жертвовать нельзя. Иначе это становится трагедией триумфа. И успех горек.

5. Острое счастье на пьедестале длится четверть часа

Самая роскошная яхта, самая красивая женщина, самая дорогая квартира — все рано или поздно становится нейтральным. Это надо принять как данность.

6. Успех — это не тачки, шмотки, самолеты, бриллианты, это гормоны

Мужчина — очень гормонозависимое существо. Просто надо понять, что нет иной жизни, кроме эндокринной, и мы всю жизнь обслуживаем свою гормональную систему. Она сумела нас приручить и замотивировать, потому что за порцию гормона дофамина мы готовы на многое.

7. Успех невозможен без риска и ежедневного, последовательного труда

Одна девушка написала мне письмо: «Тренинг работает! Я увеличила свой доход в 5 раз!» — «Как ты это сделала?» — «Усвоила на тренинге кое-какие вещи и начала ежедневно (!) что-то делать». Можно крутить колеса велотренажера, велосипеда или велоповозки. Можно крутить и укреплять мышцы, крутить и путешествовать, а можно крутить, укрепляя мышцы, путешествуя и при этом зарабатывая! Секрета нет: работайте на результат.

Окончив курсы пикаперов, многие обретают веру, что за три минуты уболтают девушку на любые «мероприятия». А я всегда говорю: если вы уговорили девушку меньше чем за неделю, значит, не она была трофеем. Это вас «подцепили»!»

Фото PR PLAYBOY Радислав, провокационное название вашей новой книги «Полная ж» очень удачно! Для каждого — свое продолжение: полная жизнь или полная ж… Какие ошибки на пути к успеху мы совершаем?

ГАНДАПАС Успех, удача, счастье — люди часто путают и смешивают эти понятия. Удача все-таки стечение обстоятельств, на которые вы можете влиять, но гарантировать ничего нельзя. Ключевая ошибка на пути к успеху — размытость целей, которые мы себе ставим. На тренингах у меня есть упражнение на четкую формулировку желаний. В твой невод попала золотая рыбка, но через минуту она уснет. Она готова выполнить три желания, но они должны быть сформулированы предельно четко.

«Я хочу «феррари» — на тебе игрушечный «феррари». «Я хочу мешок денег» — на тебе мешочек мелочи. «Я хочу ключи от квартиры» — возьми ключи. Ты же ключи просил? Большинство говорят: «Не иметь хлопот»! А что это значит? Не иметь детей, не иметь брака, не иметь дела, не иметь денег (потому что деньги это тоже хлопоты помимо всего прочего), не иметь жилья. Ты хочешь быть трупом? «Кучу денег!» А куча это сколько?

Люди не могут сформулировать, что для них значит успех, но готовы перечислить атрибуты: яхта, «мерседес»… А какая яхта, моторная или парусная? Не бывает просто яхты. Какого водоизмещения, ты качку вообще нормально переносишь? Где яхта будет парковаться? Какой «мерседес», какого класса… Ты желание загадай, а на «мерседес» заработаешь. «Вилла где-нибудь»… Где именно?.. Нет понимания, что такое успех и какой ценой он должен быть достигнут. У успеха есть цена! И если перешагнул через себя, свои ценности, плоды этого успеха будут горьки.

Ключевая ошибка на пути к успеху — размытость целей, которые мы себе ставим

PLAYBOY А сладкий успех бывает?

ГАНДАПАС Тут мы подступаемся к категории «успех» и «счастье». Я часто на тренингах задаю вопрос: зачем вам успех? Ответ: чтобы быть счастливым. А плоды успеха на вкус какие? И большинство сначала отвечают сладкие, а через минуту — нет, терпкие. А плоды дерева счастья какие? Приторно-сладкие… Разве может дерево успеха приносить плоды счастья? Это два разных дерева.

Возделывая дерево успеха, вы должны не забывать ухаживать и поливать дерево счастья. Если все удобрения и воду вы «бросите» на дерево успеха, дерево счастья захиреет. Пройдет время, поливай не поливай, а плодов не даст. Друзей настоящих нет, женщины любимой нет — есть красотки, профессионально изображающие интерес и симпатию до того момента, пока ты платежеспособен. С женой наоборот: как только у тебя начинаются проблемы, она часто берет все тяготы на себя и ухаживает за тобой. Личное время тебе не принадлежит, потому что ты вписан в жесткую структуру занятости, здоровья нет, потому что оно погублено в стрессах… В конечном итоге успех есть, а счастья нет. Ты начинаешь истошно поливать дерево счастья, а поздно — засохло. Так, может быть, одновременно поливать оба дерева?

Мончегорска, Вот дилемма: чтобы появилась питательная среда, нужно расширить кормовую базу, нужно переехать из Самары Салехарда , где ограничены возможности, в город, где есть большие ресурсы… А жена не хочет переезжать из маленького провинциального городка. Либо вы переезжаете один и обрезаете ветки дерева счастья, либо вы обрезаете ветки дерева успеха и закапываете, как удобрение, под дерево счастья.

В конечном итоге успех есть, а счастья нет. Ты начинаешь истошно поливать дерево счастья, а поздно — засохло

На мой взгляд, оптимальная схема такова: в первой половине жизни нужно очень крепко возделать дерево успеха. Настолько крепко, что ничто ему уже не сможет навредить. А потом, в середине жизни, плодами дерева успеха удобрять дерево счастья. Если же ты остался в балансе, ничего толком не достиг, то потом всю жизнь будешь вынужден бесконечно удобрять и ухаживать за своими деревьями… В первой половине жизни надо рвануть! И приобрести такой репутационный капитал, подмочить который будет уже невозможно. Но иногда я сам нарушаю те правила, которые проповедую (улыбается).

PLAYBOY Но где этот рубеж, когда надо остановиться и переключиться на возделывания дерева счастья?

ГАНДАПАС Когда «отстрелила первая ступень», когда ты живешь уже там, где питательная среда, когда уже пройдены первые стрессы от переезда, это момент для создания союза. По своему опыту и опыту изучения историй успеха других могу сказать, что главное — вырваться из плотных слоев атмосферы. И в это время надо рубиться за успех, не рассредотачивая силы на иное. А вот потом уже можно распределять энергию. Невозможно быть успешным только в чем-то одном, ущемив себя при этом во всем остальном.

Пример — Стив Джобс : человек, у которого успех был только в карьере. Ни в любви, ни в дружбе, ни в хобби. И здоровье погублено. Путь к успеху никогда не бывает ровным. Это всегда рывок — расслабление. Надо рвануть и держать! А многие накануне рывка отвлеклись, почесались, расслабились и штангу положили. А нужна концентрация на определенную протяженность. Ведь можно и рвануть, а до конца не дотянуть.

Там, где один работает на результат и заряжен на успех, его сопровождает умный, заботливый и нежный партнер. И неважно, кто из них мужчина, а кто женщина

PLAYBOY Вот вы сказали, что успешно женаты. А какой должна быть в идеале женщина успешного человека?

ГАНДАПАС Я удачно женат (смеется). Это чистой воды удачное стечение обстоятельств. А если серьезно, то любая система стремится к балансу. Там, где один работает на результат и заряжен на успех, его сопровождает умный, заботливый и нежный партнер. И неважно, кто из них мужчина, а кто женщина. У них партнерство, похожее на бизнес.

PLAYBOY И на чем стоит крепкий успешный брак?

ГАНДАПАС Моя гипотеза, что брак все-таки не держится на заботе, на совместном хозяйстве, общих детях. Основа любого брака — сексуальная энергия, которая возникает между партнерами, пока смерть не разлучит их. Сексуальную энергию не следует трактовать как исключительно направленную на половой контакт и получение оргазма. Это нежность и желание доставить удовольствие. Взять телефон и спросить, как дела. «Нормально. А чего ты звонишь?» — «Просто вспомнил о тебе». Микрооргазм получен. Это трепет при мысли о любимом человеке.

Сексуальную энергию не следует трактовать как исключительно направленную на половой контакт. Это нежность и желание доставить удовольствие

PLAYBOY На интервью при приеме на работу часто задают вопрос о хобби. Как «правильно» отвечать?

ГАНДАПАС Я люблю читать, люблю классическую музыку и спорт. И тебя сразу возьмут на ведущую позицию. (Смеется.) Я люблю читать историю мировой философии и русскую классику — «золотой век», конечно. Телевизор не смотрю вообще, есть подборка фильмов, отмеченных «Золотой пальмовой ветвью», и победителей Берлинского кинофестиваля.

Чего больше всего хотят посетители тренингов Радислава Гандапаса? Если не брать частности, а увидеть проблему в целом, то скорее всего — научиться полноценно жить. Почему же именно он знает как? На первом месте — успешный личный опыт. И умение предельно четко передать знания, научить стратегии счастья и формуле той самой полноценной жизни. Не пропустите новую книгу Радислава Гандапаса «Полная Ж. Жизнь как бизнес-проект» (Издательство АСТ)