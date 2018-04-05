Виктор Ахломов: Я не охочусь за фотографиями, я — снимаю

6 апреля в Мультимедиа Арт Музее, Москва , открывается выставка работ известного мэтра фотографии Виктора Ахломова . К сожалению, самого автора удивительных фото не стало ровно год назад — в апреле 2017 года. Открывшаяся на Остоженке, 16, экспозиция приурочена к 80-летию мастера.

— Горжусь, что у меня в трудовой книжке всего одна запись: принят на работу в редакцию газеты «Неделя» (еженедельное иллюстрированное приложение к газете «Известия» . — «ВМ»). Больше мест работы не менял! — рассказывал Виктор Ахломов. И это было правдой.

В 1960 году, когда главным редактором «Известий» стал легендарный Алексей Аджубей, он пригласил молодого фотографа, только-только окончившего лекторий по фотографии при Центральном доме журналиста, в «Неделю». Здесь Виктор Васильевич проработал более 50 лет.

Его работы всегда отличал добрый, позитивный взгляд. Да и по жизни он был оптимистом. Фотолаборатория Ахломова находилась в здании газеты на Пушкинской площади, и в его объективе в основном была Москва.

Его манера съемки — минимум постановки. Он один из немногих отечественных фотографов, кто был удостоен самой престижной награды в области фотожурналистики — премии World Press Photo.

С фотоаппаратом в руках Виктор Ахломов прошел через хрущевскую оттепель, брежневскую эпоху застоя, горбачевскую перестройку и новую эру в истории России

Равнодушный к техническим новшествам, Ахломов оставался верен черно-белой фотографии и пленке, покрытой светочувствительной эмульсией. Ахломов обладал редким талантом — умением искренне восхищаться людьми.

Виктор Ахломов фиксировал жизнь во всех ее проявлениях, отзываясь на каждый ее нюанс и поворот, мимолетное впечатление, уличную сценку, не стремясь запечатлеть сенсацию.

— Я не папарацци, — говорил Ахломов. — Я не охочусь, я — снимаю.

Фотография велика тем, что продлевает век ушедших и сохраняет дух времени, искренне полагал он.

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