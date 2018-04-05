От удельного городка до столицы прогресса

Ровно 871 год назад в летописях впервые упоминается Москва . В рамках мультимедийного «Лектория на Зубовском» заведующая сектором отдела «Археология» объединенного комплекса «Музей Москвы» Екатерина Святицкая рассказала о самых интересных моментах истории действующей российской столицы.

4 апреля 1147 года Новгород-Северский князь Святослав получает от князя Суздальского Юрия Долгорукого приглашение: «Приди ко мне, брате, в град Москов». Ни точной даты основания, ни сведений о государственной значимости той Москвы до наших дней не дошло. Доподлинно известно лишь, что это был небольшой городок с незначительным населением.

Центром княжества Москва становится только в начале XIII века. За свою историю ей довелось пережить и нашествие монголо-татарского ига, и несколько огромных пожаров, и колоссальные масштабные перестройки. Несколько раз она по разным причинам лишалась статуса столицы, и — волею случая и по решению правительства — возвращала себе столь значимый титул вновь.

Удивительно, но если бы не маленькая весточка о двух князьях-союзниках перед началом разрушительной междоусобной войны, неизвестно, какую роль сыграла бы Москва в российской истории.

Ипатьевская летопись до наших дней сберегла то знаковое событие, когда за несколько дней крохотный городок получил славу и известность. А сегодня Москва — центр крупнейших встреч не только региональных лидеров, но и ведущих политиков мировых держав.