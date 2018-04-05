Денис Мантуров и Хуррам Дастгир Хан обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества России и Пакистана 

5 апреля, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу с Министром обороны Пакистана Хуррамом Дастгиром Ханом.
Стороны с удовлетворением отметили конструктивный характер контактов между Россией и Пакистаном, в том числе, в рамках Российско-Пакистанской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По словам главы Минпромторга России, данная площадка является эффективной для предметного и доверительного диалога и определения перспективных «точек роста».
Также в ходе встречи Денис Мантуров и Хуррам Дастгир акцентировали внимание на последовательном расширении взаимовыгодных торгово-экономических, промышленных, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей.
Кроме того, глава Минпромторга России отметил, что одним из ключевых драйверов развития двустороннего сотрудничества является сфера энергетики. В свою очередь, Хуррам Дастгир подчеркнул, что Пакистан рассматривает российскую сторону в качестве ключевого партнера в этой отрасли.
В завершение встречи Министр пригласил пакистанских коллег на Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018 (9-12 июля 2018 года, г. Екатеринбург), принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (24—26 мая 2018 года, г. Санкт-Петербург), а также посетить Чемпионат мира по футболу (с 14 июня по 15 июля 2018 года, Россия).