Гребенкина: Талант Мавроди не направили в нужное русло!

Топ-1: Россияне рассказали, сколько денег им нужно для нормальной жизни Анастасия Гребенкина : Россияне рассказали, какой доход ежемесячно им необходим для нормальной жизни. Опрос провел исследовательский холдинг «Ромир». У респондентов спрашивали, сколько денег необходимо среднестатистической российской семье, состоящей из трёх человек, для поддержания нормального уровня жизни. Выяснилось, эта сумма в среднем составляет около 76 тыс. рублей ежемесячно.

Ну что я могу сказать? Безусловно, у всех запросы разные, кто-то любит тратить деньги, кто-то — экономить. Так что, мне кажется, россияне не наврали. Хочется только пожелать, чтобы эта сумма, хотя бы 76 тысяч рублей, была у каждой семьи. Но я всегда ратую за то, чтобы люди зарабатывали как можно больше и уровень жизни только повышался.

Топ-2: Российские космонавты получат новый спортивный тренажер Анастасия Гребенкина: Российские космонавты получат новый спортивный тренажер, имитирующий работу со штангой и греблю на байдарках. Тренажер представляет собой кресло с перемещающейся силовой штангой. Он обеспечивает максимальное приближение условий и ощущений от тренировки к земным.

Я очень рада за наших космонавтов, безусловно, такой тренажер им необходим. Я сама, конечно, на байдарках никогда не гребла, но из силовых видов спорта этот считается одним из самых тяжелых. Вообще, хочется, чтобы побольше рассказывали о жизни наших космонавтов. Как-то мы о них забываем, а люди, между прочим, в космос летают! Это вам — не просто так!

Топ-3: Мавроди задолжал россиянам более миллиарда рублей Анастасия Гребенкина: Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди задолжал россиянам более миллиарда рублей. Многие иски в отношении Мавроди были признаны безнадежными, однако потерпевшие, пользуясь юридической возможностью, предъявляли их вновь. 62-летний Мавроди умер 26 марта в Москве

Вот человек! Вот легенда! Уж не знаю, с каким знаком … Думаю, для нашей страны, все-таки, со знаком «минус». Но, в любом случае, нельзя умалять его достоинств. Это ж какие мозги надо иметь, чтобы создать такую финансовую пирамиду! Думаю, ему просто не повезло со спутницей жизни, которая могла бы его талант направить в нужное русло. Но сейчас мне хочется пожелать людям, которые ждут свои деньги, полного или, хотя бы, частичного возврата (уж не знаю, возможно это, или нет). Увы, иногда приходится платить за свою глупость, что поделать.

Топ-4: В Саудовской Аравии откроется первый кинотеатр за последние 35 лет Анастасия Гребенкина: В Саудовской Аравии откроется первый кинотеатр за последние 35 лет. 18 апреля в Эр-Рияде покажут «Чёрную пантеру» по комиксам Marvel. После усиления запретов в начале 80-ых годов в стране не существовало ни одного общественного кинотеатра.

Я, честно говоря, думала, что только Северная Корея (в которой я, кстати, была) славится своими запретами, но вот Саудовская Аравия смогла меня удивить. Притом, удивить настолько, что я, честно говоря, открыла рот, прочитав эту новость. Если в стране не было ни одного кинотеатра, вы представляете, какая очередь выстроится сейчас в кассы. Мне кажется, что она растянется на всю пустыню и дойдет до границ страны! Я думаю, у людей, которым меньше 35 лет, и кто не бывал в кинотеатрах в других странах, будет шок! А казалось бы, развитая страна, в которой столько денег, и не было ни одного кинотеатра! Вот это да! Ну что же, я поздравляю молодежь Саудовской Аравии, которая точно захочет попасть в этот кинотеатр.

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