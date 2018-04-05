Корону за миллион долларов — самой красивой

Вместе с генеральным директором смотра красоты и талантов Ларисой Тихоновой она представила новую корону, которая достанется лучшей участнице конкурса этого года.

Основу из белого золота украшает россыпь бриллиантов, сапфиров и жемчуга. Над дизайном и воплощением столь смелой и поистине роскошной задумки работали лучшие итальянские мастера. По словам Тихоновой, стоит это произведение ювелирного искусства не менее миллиона долларов.

Достойная награда для той, кого уже в скором времени признают самой красивой девушкой всей страны!