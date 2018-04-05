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Корону за миллион долларов — самой красивой
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Корону за миллион долларов — самой красивой 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставит победительница проекта «Мисс Россия — 2017» Полина Попова.
Вместе с генеральным директором смотра красоты и талантов Ларисой Тихоновой она представила новую корону, которая достанется лучшей участнице конкурса этого года.
Основу из белого золота украшает россыпь бриллиантов, сапфиров и жемчуга. Над дизайном и воплощением столь смелой и поистине роскошной задумки работали лучшие итальянские мастера. По словам Тихоновой, стоит это произведение ювелирного искусства не менее миллиона долларов.
Достойная награда для той, кого уже в скором времени признают самой красивой девушкой всей страны!
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