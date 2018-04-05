Бизнес недоволен инициативой чиновников ввести маркировку продукции

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В конце марта Минпромторг послал в правительство письмо с перечнем товаров, которые могут подпасть под обязательную маркировку. В перечень попали различные товары, среди которых детское питание, продукты из мяса и рыбы, а также молочная продукция, пиво и вода, пишет газета «Ведомости» . Бизнес недоволен инициативой чиновников.

Сформировать перечень в конце февраля поручил первый зампред правительства Игорь Шувалов . Список сформировали на заседании госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, однако окончательного решения правительства о том, какие продукты в него войдут, нет. Сейчас в стране действует обязательная маркировка меховых изделий и работает пилот по маркировке лекарств, который должен полностью заработать с середины этого года или с начала 2019 года.

Сейчас самый широкий перечень включает в себя такие продукты, как духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис и макароны, чай и кофе, консервы, мясные и рыбные продукты, молочную продукцию, пиво, соки, минеральную воду, а также бытовую химию и постельное белье. По словам одного из федеральных чиновников, в налоговой службе в целом поддержали этот перечень. Планируется, что единая система маркировки товаров заработает с 2024 года.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский считает, что ввести маркировку в сжатые сроки невозможно. Сначала власти должны обсудить инициативу с индустрией и только после проведения эксперимента решать вопрос об обязательной маркировке. Бобровский предупредил, что расходы на маркировку будут измеряться миллионами. А топ-менеджер одного из производителей косметики и парфюмерии ожидает, что из-за маркировки цены для потребителя могут вырасти на 10%.

Оборудование для маркировки одной производственной линии обойдется пивоваренной компании AB InBev Efes в $1 млн При этом только на одном крупном заводе находится как минимум десять производственных линий: маркировка усилит финансовую нагрузку на низкорентабельный пивоваренный бизнес, считает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании Ораз Дурдыев . Он отметил, что прослеживаемость продукции уже обеспечивает ЕГАИС.

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В Национальной мясной ассоциации предупреждают, что нагрузка на бизнес может оказаться слишком большой. При этом с 1 июля в России заработает электронная ветеринарная сертификация (ЭВС), которая позволит следить за продукцией животного происхождения с помощью системы «Меркурий», которая предусматривает специальную маркировку. Замруководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максим Синельников предлагает использовать данные из «Меркурия» в новой системе маркировки. В Национальном союзе производителей молока также считают, что маркировка лишь будет дублировать ЭВС.

Основатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов положительно оценил идею маркировки товара, поскольку это даст потребителю возможность понять, кому и за что он отдает деньги. Однако другой вопрос — как эта идея будет внедряться, добавил Акимов.

Борис Акимов

основатель кооператива LavkaLavka

«Во всем мире растет количество людей, которые себя причисляют к ответственным потребителям, тем, кто задумывается о том, кого они финансируют ежедневно, покупая продукты питания».

Акимов отметил, что основополагающим принципом при создании его бизнеса была прозрачность происхождения продуктов. Для этого в кооперативе работает собственная экспертиза, которая приезжает к фермерам и проверяет, как выращивается продукт и как его доставят до потребителя. А сейчас в кооперативе работают над созданием технологии для проверки происхождения продукта с помощью блокчейна.

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