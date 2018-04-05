Сергей Собянин поздравил работников ракетно-космической отрасли с предстоящим Днем космонавтики

За час до концерта в фойе Кремлевского дворца открылась экспозиция, посвященная предстоящему Дню космонавтики. Там выставили макеты летальных аппаратов, искусственных спутников Земли, скафандров, ракет и луноходов. Здесь же можно было сфотографироваться с космонавтами в «открытом космосе» и декорациях Марса.

Большой концертный зал дворца собрал около шести тысяч человек — сотрудников столичных научно-производственных центров, исследовательских институтов и организаций, занимающихся исследованиями в области космоса. Лучшим представителям отрасли глава города вручил благодарственные письма и почетные грамоты, а после поздравил всех с приближающимся Днем космонавтики. В своем выступлении градоначальник назвал столицу ведущим центром этой промышленности. По его словам, в городе работают десятки предприятий, в которых трудятся тысячи человек.

— От космической отрасли зависит развитие науки, технологий и место нашей страны на мировой арене, — подчеркнул Собянин . — Но главное — это люди, которую посвятили свою жизнь космосу, созданию аппаратов и продвижению уникальных технологий.