Свыше 100 тыс. тюльпанов покажут гостям в «Аптекарском огороде» в Москве

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» с 14 апреля до 3 июня пройдет XVIII Весенний фестиваль цветов, где представят свыше 100 тысяч тюльпанов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч всех форм, оттенков и размеров, включая самые зеленые в мире, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху и многие другие цветущие растения», — говорится в сообщении.

Важнейшая часть фестиваля — вечерние концерты на огромном поле под открытым небом и камерные концерты в старинной лаборатории.

Весенний фестиваль цветов — это не только растения, но и общая атмосфера, царящая в саду в это время года. В Зеркальный канал выпустят японских карпов кои, в квадратный бассейн у древовидных пионов — осетрят, а в водоем у Восточного входа в сад — красноухих черепах. В начале июня красные утки (огари) приведут своих птенцов к водоемам сада.

Гости также смогут посетить Пальмовую, Суккулентную и Викторную оранжереи с коллекциями орхидей, хищных растений, растений пустынь и гигантским тропическим бассейном с кувшинками. С 17 по 20 апреля оранжереи будут закрыты на санитарную обработку.