Снегоплавильный комплекс в Дубне работает с перебоями

Снегоплавильный комплекс, который установили в этом году в Дубне, буквально утопает в сугробах. Как сложилась такая ситуация, пришлось выяснять у местной администрации.

Создается ощущение, что снегоплавильню ни разу не запускали, а вот снег привозили регулярно. Местный пейзаж напоминает горный. В администрации заявили — комплекс работал, но с большими перерывами, и добавили, что установка все же должна выполнять свои функции, проблему будут решать.

На данном этапе можно сказать, что попробовали, Мы думали, что это добавит дополнительно плюсов непосредственно по переработке снега. Но на данном этапе — не готов окончательно говорить, но скорее всего, мы будем отказываться от таких услуг. И все же оставим просто наши места временного складирования снега

Дмитрий Шилин , директор Центра хозяйственного обслуживания администрации Дубны.

Пока привозить снег на территорию возле снегоплавильной установки перестанут. Переполненные грузовики будут приезжать сюда вновь, только когда комплекс снова стабильно заработает.