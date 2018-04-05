Постсоветская жизнь, симулякры и диалектика тусовки: 10 занятий на выходные

Конец этой недели можно посвятить поиску идеальной работы и образования, а также сходить на лекции о «Бойцовском клубе» или архитектуре, пройти курс по разработке сайтов или студийной фотографии и посмотреть видеолекции об искусстве и политике. 10 новых идей — в новом выпуске «Выходных на T&P».

Сдать вступительный экзамен в университеты Великобритании и США7 апреля, 12:00, ITEC В отеле «Националь» 7 апреля пройдет выездной экзамен для одиннадцатиклассников и выпускников бакалавриата, которые хотят поступать в магистратуру в Великобритании или США . Нужно будет сдать английский и пройти собеседование с представителями вузов. Те, кто справится, получат приглашения на учебу в один из университетов, а по результатам собеседования можно получить стипендию (до 3000 GBP в Великобритании и до 10000$ в США). Чтобы сдать экзамен, нужно зарегистрироваться на сайте (там же можно посмотреть список вузов) и взять с собой все необходимые документы (аттестат/диплом, табель успеваемости, если есть — результаты тестов по английскому и рекомендации).

Сходить на лекцию об исламском искусстве и архитектуре7 апреля, 13:00, арт-центр «Артимекс» Лекция поможет понять, почему искусство исламского мира так отличается от европейского и как повлияло на него. В программе — архитектура, каллиграфия, живопись, керамика и многое другое. Билет стоит 700 рублей, заказать его можно на сайте центра.

Посмотреть видеолекцию «К материалистической диалектике тусовки»В любое время Куратор Борис Клюшников рассказывает, как в искусстве менялось отношение к субкультурам, как оно само влияло на развитие этих движений, является ли искусством то, что производят субкультуры, и почему это важно.

Сходить на презентацию исследований про архитектуру7 апреля, 13:30, Союз московских архитекторов На фестивале молодых архитекторов «Перспектива» пройдет презентация «Диссертация за 3 минуты». Молодые исследователи в формате TED talks расскажут о своих проектах в области архитектуры и ответят на вопросы. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Пройти онлайн-интенсив по основам веб-разработки7-8 апреля, с 13:00, GeekBrains На двухдневном интенсиве можно научиться создавать с нуля и публиковать небольшие сайты, используя HTML/CSS. Пригодится тем, кто занимается интернет-проектами, но устал от готовых шаблонов или думает заняться веб-разработкой в будущем и не знает, с чего начать. Обучение бесплатное, нужно записаться.

Подать заявку на летнюю школу о постсоветской жизниДо 8 апреля, DAAD Летняя школа пройдет на Иссык-Куле с 12 по 22 июля, поехать туда могут студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, а также аспиранты, которые изучают политологию, международные отношения, социологию и что-то смежное с ними. Участники будут изучать политические системы, экономику и развитие постсоветских государств. Организаторы оплатят проживание и проезд. К заявке надо прикрепить резюме, мотивационное письмо и выписку из зачетной книжки. Все документы нужно перевести на рабочий язык школы — английский.

Сходить на лекцию о «Бойцовском клубе» и симулякрах или заказать видеозапись8 апреля, 17:00, музей «Гараж» Новая лекция Андрея Великанова в «Гараже» будет посвящена книге и фильму «Бойцовский клуб» и поискам правильной реальности. Бонусом будет разбор понятия «симулякр» — немного Бодрийяра никому не помешает. Вход свободный. Можно заказать видеозапись лекции, заполнив форму на сайте.

Посмотреть видеолекцию «Символическая политика в эпоху перемен»В любое время Почему современная политика не может обойтись без символов и эмоций? Как власть использует язык, чтобы закрепить свое влияние? Лекция политолога Сергея Поцелуева поможет распознавать манипуляции и не поддаваться, а также отличать «плохую» символическую политику от «хорошей».

Сходить на встречу «Поиск „работы мечты“ как проект»8 апреля, 17:00, Workshare Организаторы помогут понять, как найти работу, которая будет не только престижной или высокооплачиваемой, но и вдохновляющей. Для тех, кто хочет попробовать себя в новой профессиональной сфере, не видит возможностей для самореализации или давно подумывает о том, чтобы бросить нелюбимую работу. Стоимость — 500 рублей, нужно зарегистрироваться.

Сходить на семинар по студийной съемке8 апреля, 11:00, школа Photoplay Семинар для тех, кто занимается фотографией и хочет начать снимать в студии. Обязательное условие — нужна собственная камера с возможностью установки внешней вспышки. Слушатели изучат виды студийного оборудования, научатся устанавливать свет и подбирать расположение объектов в кадре. Каждого участника ждет более четырех часов практики (семинар будет идти с 11 утра до 8 вечера, в группе не больше 8 человек). Занятие стоит 5 500 рублей, оплатить можно на сайте школы.