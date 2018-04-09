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Сын пропавшего в Перми 55-летнего мужчины записал видеообращение
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Сын пропавшего в Перми 55-летнего мужчины записал видеообращение 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пятые сутки родные, полиция и волонтёры ищут в Перми пропавшего 55-летнего Андрея Серафимовича Лапина. Не разговаривающий инвалид пропал 5 апреля. Он вышел из дома в микрорайоне Парковый и не вернулся.
За эти дни искать пропавшего мужчину несколько раз выходили волонтёры поисково-спасательного отряда им. Ирины Бухановой.
«Родные сутками не спят, они намерены искать его до конца и в любом случае найти, мы тоже не можем бросить эту семью, — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» волонтёры. — На призывы о помощи откликаются пермяки. Кто-то подвозит распечатанные листовки, кто-то выходит с нами на местность, кто-то звонит и говорит, что видел похожего мужчину в районе улицы Леонова, другие говорят, что на Пожарского».
Вместе с сотрудниками полиции родные будут просматривать записи с камер видеонаблюдения. Возможно, им удастся проследить путь пропавшего мужчины. Всех автомобилистов, которые проезжали 5 апреля в районе Балатовского парка, микрорайона Парковый и Индустриального районов, просят посмотреть записи с видеорегистраторов.
Сын пропавшего Андрея Лапина записал видеообращение к пермякам с просьбой помочь в его розысках.
«Отец безобидный, он двигается очень медленно, не разговаривает, — говорит сын пропавшего мужчины. — Выйдите во двор, пройдитесь по лестничным площадкам, возможно он находится где-то рядом. Помогите нам, пожалуйста, найти его!»
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 Ещё 5 источников 
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