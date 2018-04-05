В Москве расскажут о возможностях трудоустройства в сферах экологии и устойчивого развития

Первый форум по трудоустройству в сферах экологии, устойчивого развития и «зеленой» экономики «ЭкоКарьера» состоится 19 апреля 2018 года на экономическом факультете Московского государственного университета им М. В. Ломоносова (Москва, Ленинские Горы ул., 1, стр. 46). Начало намечено на 14:30. Мероприятие пройдет в рамках IV ежегодного молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест-2018» при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта в России . Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов.

На форуме выступят представители социально-ответственного бизнеса и некоммерческих организаций. Специалисты обсудят экологически устойчивую экономику, подготовку кадров в вузах, сотрудничество университетов с государством, бизнесом и НКО, «зеленые» бизнес-решения. В формате вечера знакомств студенты и молодые специалисты пообщаются с потенциальными работодателями и узнают о стажировках и актуальных вакансиях. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

"Главная задача форума — создать площадку для диалога работодателей и соискателей в сфере экологии и устойчивого развития, а также показать спрос на «зеленые» кадры и «зеленые» рабочие места. Нам бы хотелось продемонстрировать возможности для тех, кто желает построить успешную карьеру и развить инновационную устойчивую экономику", — рассказала программный директор форума и руководитель оргкомитета фестиваля «ВузЭкоФест— 2018» Елизавета Рагозина.

Во время фестиваля пройдет акция по раздельному сбору мусора. Участники смогут сдать на переработку вторсырье и получить призы: универсальный аккумулятор Power bank — за 10 принесенных батареек, блокнот — за килограмм макулатуры, спортивную бутылку для воды — за пять пластиковых бутылок объемом от 0,5 л, термокружку — за десять бутылок. Собранное вторсырье передадут компании «Экотехнологии».

О фестивале

Фестиваль «ВузЭкоФест» пройдет с 16 по 29 апреля в 46 вузах в 18 городах России и Белоруссии при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Основные цели проекта: воспитать ответственное отношение к окружающей среде у студентов и распространить в стране концепцию «зеленого» университета — учебного заведения, где налажен раздельный сбор отходов, развивается велоинфраструктура, внедряются энергоэффективные технологии, проводятся мероприятия по эколидерству и популяризации экологической культуры. Ключевой темой мероприятия в этом году станет подготовка экопрофессионалов. Студенты узнают также о том, как запустить собственный социально и экологически ответственный бизнес.

"ВузЭкоФест"поддержит эколого-благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки». Собранные материалы отправятся на завод по переработке пластика. Вырученные средства предприятие перечислит на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Согласно сайту проекта, в 2017 г. мероприятия фестиваля прошли в 50 вузах в 15 регионах страны. Участие в фестивале приняли 15 тыс. человек. За время проведения удалось высадить более 300 деревьев и кустарников, собрать 15 т макулатуры, 300 кг батареек и 70 кг одежды.

Материал предоставлен проектом "+1".