Должников не оставят без средств к существованию

России разрешено взимать с должников 50 процентов их ежемесячного дохода. Но в этом случае многие граждане остаются без средств к существованию. Чтобы учесть интересы всех лиц, депутаты предлагают ограничить взыскания таким образом, чтобы после них у должника оставалась сумма не меньше прожиточного минимума.

У граждан забирают последние деньги за долги

В соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в РФ», семья или одинокие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, считаются малоимущими и вправе получить социальную помощь. Поддержание материальной обеспеченности на уровне не ниже величины прожиточного минимума является одной из важнейших задач государства в рамках его социальной политики. Но эта задача не всегда должным образом реализуется.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на продукты питания и деньги, если в случае взыскания у должника останется средств меньше прожиточного минимума. Но эта норма действует лишь при единовременном взыскании и не применяется в тех случаях, если суммы взыскиваются периодически. Это касается, например, должников по кредитам.

По общему правилу, с должника может быть удержано не более 50 процентов заработной платы и иных доходов, например пенсии. Но при этом не учитывается, сколько денег у него остаётся. Практика показывает, что зачастую оставшаяся сумма оказывается меньше прожиточного минимума. Конституционный суд неоднократно отмечал, что это недопустимо, поскольку у граждан, даже если они задолжали, есть имущественный иммунитет — то есть им и лицам, находящимся на их иждивении, должно быть обеспечено нормальное существование и неприкосновенность минимума имущества.

Судебная практика свидетельствует, что с января 2016 года по сентябрь 2017 года в районные суды различных регионов обратились более 500 россиян с заявлениями о снижении размера удержаний. Большая часть обратившихся — пенсионеры, которые получают в месяц не больше 15 000 рублей. Но суды редко идут им навстречу.

Заёмщики имеют право на достойную жизнь

«Существующее законодательство не защищает интересы должника и его конституционное право на достойную жизнь, — отметила зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко. — Наш законопроект, направленный на решение поставленной Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию задачи по борьбе с бедностью, призван оградить людей от обнищания». Она подчеркнула, что сегодня в стране около 47 миллионов заёмщиков, долг которых составляет более 12 триллионов рублей, при этом более чем семи миллионов граждан имеют просроченную задолженность на общую сумму примерно один триллион рублей.

По словам руководителя проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» Виктора Климова, государство последовательно принимает меры, чтобы защитить потребителей финансовых услуг от возможного дефолта. Но эта работа идёт медленно, и пока россияне защищены недостаточно. «Наиболее уязвимыми являются люди с низким доходом», — сказал эксперт.

По данным Национального бюро кредитных историй, показатель долговой нагрузки у заёмщиков с доходами ниже 20 тысяч рублей растёт, и в конце прошлого года показатель достиг 30 процентов от общего числа должников. «Это означает, что средний такой заёмщик тратит на обслуживание долговых обязательств треть своего и без того невысокого месячного дохода. Это тревожные симптомы. Введение имущественного иммунитета к взысканию на прожиточный минимум — важная составляющая комплексного решения этой непростой проблемы», — отметил Климов.

Прожиточный минимум будет неприкосновенным

Соответствующий законопроект на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку был рекомендован к принятию в первом чтении. Один из авторов инициативы, член Комитета по финрынку Евгений Шулепов отметил, что к депутатам поступают обращения от граждан, которые не могут полностью исполнить свои долговые обязательства. В основном это пенсионеры, многодетные семьи, ветераны. «Идея законопроекта заключается в том, чтобы гарантировать должнику минимальный доход, — подчеркнул депутат. — Существующее законодательство лоббирует интересы взыскателя и не гарантирует должнику права на достойную жизнь».

Вместе с тем в случае принятия законопроекта есть риск, что должники станут намеренно занижать свои доходы. «У меня достаточно отрицательное отношение к этому законопроекту, так как речь идёт в том числе и о долгах физлицам», — констатировал « Парламентской газете » первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко . Он считает, что законопроектом будет поощряться теневая занятость и занижение доходов недобросовестных граждан.